人民网北京1月7日电 （记者栗翘楚）近年来，“种草经济”备受关注，其泛指“把一样事物推荐给另一个人，让其他人喜欢并产生购买欲望的过程”。然而，互联网为群众提供丰富信息、便利生活的同时，在网络账号运营领域也出现了一些负面现象。

2021年12月22日，中央网信办召开全国网信系统视频会议，部署开展“清朗·打击流量造假、黑公关、网络水军”专项行动，明确开展分环节治理刷分控评、刷单炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假问题；持续整治网络黑公关乱象；坚决查处涉网络水军信息、账号及相关操控平台三方面整治任务。

当前，网络“黑灰产”在不同平台呈现各种差异化的表现形式，如刷虚假评论、刷虚假流量，以及虚假“种草”等。

近日，在小红书联合中国网络社会组织联合会举办的“网络生态治理”行业研讨会上，北京大学法学教授、北京大学电子商务法研究中心主任薛军表示，当前，各种形态的网络“黑灰产”对我国电商营商环境造成较大影响。如不进行有效治理，会形成一种“探底竞赛”效应，商家被迫卷入“消耗战”之中，凭添很多无谓的经营成本。在此背景下，国家推动治理网络“黑灰产”十分有必要。

薛军介绍说，网络“黑灰产”存在自己的生态。首先是需求方，即希望借助网络“黑灰产”为其刷单、好评与流量造假。其次，网络“黑灰产”需形成一定规模，才可能运作起来，因此必然有一个代运营主体，如组建刷单平台，刷单公司等。最后，在类似公司的下游存在大量分散的参与者，通过“各自领任务”完成公司要求，且不容易被平台识别出来。以上三个环节是紧密联系，相互分工，缺一不可的。

在中国政法大学传播法中心副主任朱巍看来，“种草”是社交化的产物，而虚假“种草”的危害有两个方面：一是对互联网平台生态的破坏；二是对消费者、用户知情权的侵害。

“网络‘黑灰产’的治理就必须从这三个方面（需求方、外部组织者、分散参与者）进行治理。委托别人进行刷单炒信或者虚假‘种草’的商家，属于从事不正当竞争行为，或者参与虚假营销活动，可以通过平台治理措施来制约，也可适用反不正当竞争法、广告法、电子商务法中的具体规定来进行处理。对于代运营的组织者和公司，目前在我国的一些案例中被界定为非法经营罪。对于最下游的分散参与者，可以基于大数据分析，发现网络参与‘黑灰产’的相关主体，并进行针对性的教育规范。”薛军说。

近日，为响应“清朗”专项行动，小红书启动新一轮“虚假营销”治理专项，在首批封禁29个涉嫌违规营销的品牌后，平台进行第二批治理，39个涉嫌违规营销的消费品牌、医美机构和医美用品品牌被封禁。这意味着，用户在小红书站内搜索相关品牌或机构时，相关笔记内容将不再展示。

小红书总编辑许磊表示，在此之前，平台已经开启了虚假“种草”的第一轮治理专项行动，其核心动作便是明确打击一批涉嫌违规和虚假营销的品牌，因为在一定程度上，品牌是虚假“种草”的源头。第二轮治理专项行动，平台也将范围从线上消费的商品和品牌，扩展到线下消费业态，如线下的医美机构等。

“要想有效打击网络‘黑灰产’，需摸其清生态链、产业链、利益链。此外，网络‘黑灰产’的治理，仅靠单个平台采取措施很难实现根治，在以平台治理为抓手的同时，还要形成联动治理、有效共治。”薛军说。

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