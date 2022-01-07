人民网北京1月7日电 （记者罗知之）据人民银行官方公众号消息，2022年贺岁双色铜合金纪念币的预约业务将于2022年1月7日（星期五）22:30至1月9日（星期日）24:00办理，每人预约、兑换限额为20枚。

据介绍，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、华夏银行、浦发银行（以下统称承办银行）共同承担 2022 年贺岁双色铜合金纪念币的预约兑换工作。公众可通过预约承办银行官方网站等线上渠道或在营业时间内前往承办银行公布的预约兑换网点进行预约登记。

值得注意的是，2022年1月12日（星期三）至1月13日（星期四）为预约核实期。预约核实期内，未通过核查的公众可持预约登记使用的第二代居民身份证原件，前往预约登记的承办银行网点办理撤销重复预约记录及保留兑换资格业务。承办银行于2022年1月14日（星期五）至1月20日（星期四）办理2022年贺岁双色铜合金纪念币兑换业务。公众可按照约定的时间，持在预约系统中登记的有效第二代居民身份证原件，前往约定的承办银行网点办理预约兑换业务。

人民银行此前发布公告称，2021年12月21日起陆续发行2022年贺岁纪念币一套，该套纪念币共3枚，其中金质纪念币1枚，银质纪念币1枚，双色铜合金纪念币1枚，均为中华人民共和国法定货币。双色铜合金纪念币正面图案为“中国人民银行”“10元”字样，汉语拼音字母“SHIYUAN”及年号“2022”，底纹衬以团花图案。双色铜合金纪念币背面主景图案为中国传统剪纸艺术与装饰年画元素相结合的老虎形象，衬景图案为花灯和松枝、松果，币面左侧刊“壬寅”字样。双色铜合金纪念币面额为10元，直径为27毫米，材质为双色铜合金，发行量1.2亿枚（含留存历史货币档案1万枚）。



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