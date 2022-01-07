人民网记者 杜燕飞

截至2021年12月末，中国进出口银行绿色信贷余额超3400亿元，同比增长15%以上；中国建设银行普惠型小微企业贷款余额1.87万亿元，较年初新增4499.4亿元，增速31.6%；中国光大银行涉农贷款余额3902亿元，普惠型涉农贷款余额比年初增长29%……

1月7日，在银保监会召开的2022年首场例行新闻发布会上，中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长吴富林，中国建设银行党委副书记、行长王江，中国光大银行党委副书记、行长付万军介绍了金融服务绿色发展、小微企业与乡村振兴的举措。

银保监会召开2022年首场例行新闻发布会。人民网记者 杜燕飞摄

发展绿色金融

“作为政策性金融机构，进出口银行高度重视绿色金融发展，助推实体经济绿色发展。”吴富林表示，进出口银行将绿色发展理念写入“十四五”规划，提出绿色金融投放超5000亿元的目标。

吴富林介绍，2021年，进出口银行创设了可用于支持企业绿色化改造和企业研发创新的信贷产品，实现对生产制造过程清洁化、能源利用低碳化、资源使用高效化等绿色发展关键领域和重要环节的精准支持；出台碳减排支持工具和支持煤炭高效清洁利用专项再贷款的管理制度，夯实绿色金融政策保障；对绿色信贷设定专项考核，给予FTP价格优惠政策和差异化的资本配置政策，持续优化信贷资产结构。

同时，进出口银行重点支持核电、水电、风电等清洁能源领域建设；大力推进制造业企业绿色化转型升级，构建绿色产业链供应链；积极支持绿色贸易，服务绿色企业走出去和产品进出口。严格控制“两高”项目融资，精准支持其中的煤炭清洁利用和安全保供等领域，截至2021年12月末，绿色信贷余额超3400亿元，同比增长15%以上。

王江表示，建设银行成立了“中国建设银行碳达峰碳中和工作领导小组”，制定服务碳达峰、碳中和二十条行动计划，以及2022—2025年绿色金融发展战略规划。发行全球首笔基于中欧《可持续金融共同分类目录报告——气候变化减缓》的绿色债券，2021年承销绿色债券25笔，发行规模285.5亿，发布了“建行-万得绿色ESG债券发行指数”，绿色债券增量、增速均创历史新高。2021年，银保监会口径的绿色贷款余额达到1.95万亿，增速45.67%，创历史新高。

“光大银行积极助力落实碳达峰、碳中和目标，将信贷业务进一步向低碳产业倾斜，不断丰富绿色金融产品。到2021年末，光大银行绿色贷款比年初增长20%。”付万军说。

深耕普惠金融

中国进出口银行党委副书记、副董事长、行长吴富林表示，2021年，进出口银行以转贷款为主渠道实现全年普惠型小微企业贷款新增231.61亿元，同比增长23.7%，服务小微企业7万户。聚焦主责主业，创新业务模式，“电商贷”、风险共担转贷款等政策性外贸小微企业专项贷款业务成功落地。

中国建设银行党委副书记、行长王江表示，建设银行加大信用贷款的投放，为市场主体纾困解忧。截至2021年末，普惠型小微企业贷款余额1.87万亿元，较年初新增4499.4亿元，增速31.6%；普惠金融贷款客户193.7万户，较年初新增24.1万户。“建行惠懂你”访问量1.52亿次，下载量超过1900万次，认证企业超过630万家。

“截至到去年11月末，建行累计为超过440万客户提供普惠小微信用贷款超2万亿元；累计为33.7万户普惠小微企业提供贷款延期支持，贷款金额达2821亿元。在2020年减费让利1100亿元的基础上，2021年减费让利接近700亿元，两年接近2000亿元，为推动中小企业发展提供支持。”王江表示。

“光大银行统筹全行信贷资源，单列普惠金融贷款专项额度，充实项目储备，优先保障小微企业融资需求，破解小微企业融资难题。到2021年末，光大银行普惠贷款余额2370亿元，比年初增长27%，新投放普惠贷款加权平均利率同比下降36BP。”中国光大银行党委副书记、行长付万军表示，2021年，“光大云缴费”累计接入便民缴费项目超过12000项，服务活跃用户超过5.6亿，缴费金额超过5000亿元。

助力乡村振兴

“建设银行打造乡村振兴‘1211’模式，即一个‘裕农通’乡村综合服务平台、两大涉农信贷产品包、一系列涉农专业化生态场景、一套乡村金融数字化风控系统，将金融活水精准滴灌到田间地头。”王江表示。

据了解，目前“裕农通”服务网点覆盖全国80%的乡村，广大农民不出村就能享受到存贷汇缴投等金融服务；搭建内蒙古奶业、山东寿光蔬菜、江西赣州脐橙、湖北潜江小龙虾等一系列特色产业链金融服务体系，支持农业全产业发展，有效带动农户致富增收。截至2021年11月末，涉农信贷余额超2.4万亿元，较年初新增3606亿元。

付万军介绍，光大银行发布《乡村振兴综合金融服务方案》，加大对涉农领域的金融服务支持力度。据统计统计，截至2021年末，光大银行涉农贷款余额3902亿元，普惠型涉农贷款余额比年初增长29%。发挥“光大购精彩”数字化平台优势，推动“产业帮扶+消费帮扶+联合帮扶+金融帮扶”。截至2021年末，“光大购精彩”平台共帮扶19个省107个原国家级贫困县的乡村企业116家，上线助农商品近700款，累计销售203万件、1.33亿元。

光大银行还向“脱贫地区农副产品网络销售平台”，即“832平台”，提供支付结算服务。到2021年末，光大银行通过支付结算服务支持“832平台”累计销售超195亿元，平台带动200余万农户增产增收，助力政府采购政策在乡村振兴领域落地实施。

“进出口银行则推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接，加大产业帮扶力度，加大捐赠资金投入，选派挂职干部和驻村工作队，全力助推共同富裕。”吴富林表示。

(责编：赵竹青、吕骞)