人民网北京1月7日电 （记者孙阳）1月6日，由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会、中国国际商会汽车行业商会及中国国际展览中心集团公司联合主办的2022（第四届）海口国际新能源暨智能网联汽车展（以下简称海口新能源暨智能网联车展）在海南国际会展中心开幕。

记者从中国国际贸易促进委员会汽车行业分会获悉，本次海口新能源暨智能网联车展以“绿动未来”为主题，总展览面积约6万平方米，共计展出新能源及智能网联车型近400辆，基本涵盖国内外知名新能源汽车生产制造商。此外，海口新能源暨智能网联车展同期举办了多场论坛、峰会、研讨会以及颁奖活动，展会现场还设置了动态展示体验区，给观众提供更直观更有趣的观展体验。

2022海口新能源暨智能网联车展现场。受访者供图

回顾2021年，疫情影响、原材料涨价及芯片短缺等因素影响下，全球汽车产业步履维艰，但对新能源和智能汽车而言，却成为一个历史性的年份。

在新能源领域，全球新能源头部车企首破万亿美元市值，头部电池企业突破万亿人民币市值，单一车企新能源汽车销量接近百万辆规模，中国新能源汽车销量首次突破300万辆，增幅高达170%，市场渗透率首次超过10%。

在智能网联方面，我国L2级乘用车新车市场渗透率达到20%，搭载5G和LTE-V2X等联网终端的车辆超过500万辆，全国开放道路测试里程超过5000公里，安全道路测试总里程超过1000万公里，高等级智能网联汽车在全国多地城市道路实现常态化载人载物测试。

开幕式上，中国国际贸易促进委员会汽车行业分会会长、中国国际商会汽车行业商会会长王侠表示，中国新能源和智能网联汽车已走过了发展的初级阶段，正全面迈入更高质量的新发展阶段，并呈现出新的发展趋势。

王侠认为，新发展阶段的标志就是从政策驱动彻底转向市场驱动。碳达峰、碳中和目标的分解和落地将会对新能源汽车的发展产生深远影响。同时，如果要想继续引领市场，唯有技术创新，在底层技术和原始创新上下功夫。此外，在初级阶段，一些商业模式走过了概念和摸索阶段，开始从空中着陆，如光储充一体化模式、换电模式、电池银行等。这些新模式一旦转入稳定的商业运营，一定会对新能源汽车产生新一轮强力推动。

当前，汽车产业正进入转型升级的关键时刻，发展理念正向创新、绿色、可持续发展迈进，这不仅为汽车产业发展赋予了新的动能，同时也带来了汽车能源格局的重塑。海南作为国家生态文明试验区，确定了建设清洁能源岛的战略定位，大力推广绿色、环保、节约的消费模式，海口新能源暨智能网联车展经过连续多年的培育，已成为在国内外举办的新能源车品牌最全、规模最大的专业展览会，此次展会全面展示了新能源汽车发展的前沿技术和创新成果。

(责编：李楠桦、吕骞)