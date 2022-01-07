人民网记者 许维娜

餐饮行业是关系人民群众切身需求和经济社会和谐稳定的民生行业。面对“十四五”规划的发展新蓝图，餐饮行业即将迈入新餐饮时代，下一步该如何引领新消费，展现新作为？

近日发布的《2021年中国连锁餐饮行业报告》指出，“Z世代”用户可支配收入更高、信息接收面更宽泛、更加重视健康饮食及消费体验，他们正逐步成为消费市场的主力军。

有专家表示，“Z世代”无疑是蕴含着巨大消费潜力的群体，他们在餐饮领域的消费占比越来越高。若中华传统美食文化能够进一步传承挖掘与创新发展，以此来更好地满足此类群体情感需求、获得更好的消费体验，将更受青睐。

业内人士认为，加大研制弘扬中华传统美食文化迫在眉睫。支持中华传统美食文化同样也是“Z世代”体现自身爱国情怀的一种方式。当前，企业应承担起以弘扬中华美食文化为使命，努力打造代表中华饮食文化的亮丽名片。

以湘菜为例，作为中国八大菜系之一，其拥有悠久深厚的历史。在《2021中国餐饮品牌力白皮书》中提到，湘菜已跃然成为2022年最博人眼球的正餐品类，拥有最强的扩张能力。

另有业内人士表示，湘菜行业的蓬勃发展，湘菜菜品的传承与创新，需要湘菜品牌独辟蹊径，重新赋予湘菜品牌的价值和文化。

近日，花舍集团旗下新品牌湘小爱三店在北京、西安同时开业。据了解，其结合中国经典传统湘菜，用时尚的手法表达，满足“Z世代”人群对于餐饮新时尚的需求。

据花舍区域总监介绍，目前湘小爱品牌是建立在花舍集团80万会员的基础上，根据大数据分析发现，花舍60%是年轻女性顾客群体，致力于不断为顾客提供精致美味的美食及贴心优质的服务。

对此，业内人士认为，将传统湘菜做出精致，结合西餐的出品形式，使美食在满足味蕾同时创造出不同寻常的视觉冲击力。同时也预示着兼容传统与时尚并存的概念或将成为新趋势。

(责编：李楠桦、吕骞)