人民网北京1月7日电 （记者乔雪峰）年内基本实现建制村“村村通快递”，成本分区、服务分层、产品分类，全面推进减污降碳，进一步推动解决快递员在住房、子女教育、医疗体检等方面的实际困难，督促快递企业有效落实派费调整承诺……记者从1月6日召开的全国邮政管理工作会议上了解到，2022年，邮政快递业发展质效将进一步提升，邮政普遍服务监督和邮政市场监管将进一步强化，从业人员合法权益也将得到切实保障。

国家邮政局党组书记、局长马军胜在会议上表示，2022年，快递“进村”工程将深入实施，推动地方出台农村寄递物流体系建设落实政策。深化邮快合作，加强“一点多能”村级寄递物流综合服务站建设，加快农村邮路汽车化，促进农村客货邮融合发展，确保年内基本实现建制村“村村通快递”。督促快递企业规范完善服务范围基础地址库，推动与电商平台系统对接，严格落实“按址投递”服务承诺。开展农村电商快递协同示范，建设100个农村电商快递协同发展示范区和300个快递服务现代农业示范项目。推动与乡村振兴有效衔接，落实好定点帮扶政策。

马军胜指出，2022年，国家邮政局将制定实施快递服务先进制造业“5312”工程实施方案，开展国家级快递服务先进制造业深度融合典型项目和发展先行区创建。提升制造园区的快递设施覆盖率，推动快递功能进园区。组织重点快递企业与制造业龙头企业开展供需对接，形成互利共赢、长期稳定的战略合作关系。加快完善快递服务制造业标准规范，加强在信息、流程、设施等方面衔接。组织开展新一批中国快递示范城市创建工作。

马军胜表示，2022年，国家邮政局将推动落实成本分区、服务分层、产品分类。鼓励电商平台与快递企业完善电商快递定价模式，建立与服务地域相适应的成本分担机制，保障农村地区快递稳定运营。规范快递末端综合服务站运营，巩固智能快件箱建设成果，健全宅递、箱递、站递等末端多元投递体系。引导企业完善产品体系，提供多元化、差异化的快递服务。

马军胜指出，2022年，邮政管理部门将实施行业绿色发展五年行动计划，全面推进减污降碳。开展快递包装绿色产品认证，引导寄递企业优先采购使用认证产品。推进包装减量化，加强包装操作规范化建设，推进产品包装、销售包装和快递包装一体化，深入整治过度包装和随意包装。推进包装标准化，防范重金属和特定物质超标包装进入寄递渠道，深入推进塑料污染治理。推进包装循环化，联合相关部门组织开展规模化应用试点，培育循环模式。加大新能源、清洁能源车辆推广应用，探索绿色网点、绿色分拨中心建设。实施“9917”工程，到年底实现采购使用符合标准的包装材料比例达到90%，规范包装操作比例达到90%，可循环快递箱达到1000万个，回收复用瓦楞纸箱7亿个。

2022年，国家邮政局将精心组织《中国共产党第二十次全国代表大会》等重大题材纪念邮票发行工作，研究修订关于邮票选题的若干规定，加强监督检查。开展乡镇邮政服务专项检查，持续提升农村邮政服务规范化、标准化水平。推进抵边自然村邮政服务普遍覆盖。完善指标测评体系，会同做好邮政集团负责人薪酬管理及业绩考核。完成好党报党刊征订发行任务，巩固提升县级城市《人民日报》当日见报率。全力保障巡视巡察等专用信箱寄递服务，精心组织高校录取通知书寄递服务工作。着力优化监督员结构布局，提高社会监督质效。

据了解，为强化邮政市场监管，邮政管理部门2022年将持续开展市场秩序整顿，依法严肃查处超许可范围经营、无证经营、委托无许可企业经营等违法行为，斩断快递“黄牛”利益链条。马军胜指出，将会同有关部门大力纠治利用快递服务信息从事“刷单炒信”行为，突出治理非法使用用户信息、虚构服务交易、倒卖快递运单等违法违规问题。加强对企业履行服务承诺事项监督检查，重点治理不按明示价格提供服务、“掐尖揽件”、附加不合理条件等问题，协同有关部门及时处置企业价格违法、不正当竞争等行为。加强末端服务质量监管，严格规范未按服务约定履行服务义务行为。强化落实总部型企业统一管理责任，研究制定责任落实清单。大力加强信用监管，积极推广信用承诺制度，推动实施严重违法失信对象名单管理。积极推动12305邮政业用户申诉渠道优化建设。

马军胜表示，2022年，国家邮政局将督促快递企业有效落实派费调整承诺，推广实施《末端派费核算指引》。鼓励快递企业直接用工。加快推进基层网点优先参加工伤保险工作，进一步提高全国参保水平。督促快递企业完善快递员投诉甄别和心理疏导机制，建立投诉申辩受理、心理疏导专线。持续开展“暖蜂行动”，进一步推动解决快递员在住房、子女教育、医疗体检等方面的实际困难。鼓励企业从农村和边远地区招收员工，提高行业增长的就业带动力。

(责编：李楠桦、吕骞)