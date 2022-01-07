人民网北京1月7日电 （记者乔雪峰）1月6日，交通运输部召开部务会议，传达学习中央有关精神，研究审议《关于进一步加强交通运输安全生产体系建设的意见》《公路安全设施和交通管理精细化提升行动方案》，听取关于2021年“四好农村路”全国示范创建工作的汇报。

会议强调，要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全面落实《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》任务要求，加强交通运输安全生产体系建设，深化改革发展，提升工作能力，切实保障人民群众生命财产安全。

会议指出，“十三五”时期，公路安全生命防护工程建设取得了明显成效。但当前我国公路安全基础仍较为薄弱，公路交通安全形势不容乐观。要践行人民至上、生命至上理念，增强风险意识，树立底线思维，持续提升公路交通安全设施保障水平和管理精细化水平，为人民群众出行创造更加安全的公路交通环境。

会议指出，切实做好岁末年初交通运输安全生产工作，要坚持底线思维，加强分析研判，做好周密部署，有效应对各类自然灾害和突发事件，抓好煤炭、天然气、粮食和其他重要生产生活物资运输安全工作，全力保障人民群众出行安全。

会议指出，聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，助力农民农村共同富裕，发挥“四好农村路”示范创建的引领带动作用，健全示范创建管理长效机制，进一步推动“四好农村路”高质量发展，把“四好农村路”打造成交通运输服务乡村振兴的金字招牌。

会议要求，要努力构建行业安全生产长效治理机制，坚持统筹发展和安全，坚持人民至上、生命至上，强化“一把手”负责制，坚持党政同责、一岗双责，管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，抓好落地落实，筑牢安全发展根基。

一是加强全面系统谋划，深化体制机制改革，大力推进创新发展，建立安全改革发展体系。

二是严格履行安全生产监管责任，压实企业安全生产主体责任，严肃安全生产追责问责，完善安全责任体系。

三是加强法规制度建设，健全依法治理体系。

四是加强安全生产形势研判，强化风险管控和事故隐患排查治理，加强事故调查和整改落实，完善双重预防体系。

五是提高交通基础设施安全水平，强化基础保障体系。

六是强化安全生产宣传教育，培育安全文化体系。

(责编：李楠桦、吕骞)