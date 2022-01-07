人民网北京1月7日电 （记者李栋）近日，农业农村部印发《“十四五”全国农业农村科技发展规划》（以下简称《规划》），明确到2025年，力争突破一批受制于人的“卡脖子”技术和短板技术，农业领域原始创新能力大幅提升，农业科技整体实力稳居世界第一方阵，农业科技进步贡献率达到64%。

《规划》列出今后5年主要目标：一是农业关键核心技术产品取得新突破。二是农业战略科技力量建设进入新阶段。三是产学研深度融合平台载体实现新发展。四是农技推广服务与转移转化水平实现新跃升。五是高素质农民教育培训开创新局面。

《规划》要求力争在基因组学、作物杂交育种理论、预防兽医学、重大病虫害成灾机理等方向取得一系列基础理论突破，支撑更多领域实现“从0到1”的原创性突破创新，前沿新兴交叉融合技术重大成果加速涌现。

在人才储备方面，完善各级各类农业创新主体、平台布局和功能定位,建设一批世界一流国家农业科研机构、涉农高水平研究型大学，培育一批涉农科技领军企业，重点培养一批全国农业农村科研杰出人才。

在产学研深度融合方面，国家农业科技创新联盟一体化实体化建设发展水平持续提高。南京、太谷、成都、广州、武汉等国家现代农业产业科技创新中心运行日趋成熟，农业“硅谷”和区域经济增长极作用日益凸显。

《规划》要求，农技推广服务与转移转化水平实现新跃升。共建70个左右全国农业科技现代化先行县(农场)，培育壮大一批专业化、社会化农业科技服务公司，培育1万名农技推广骨干人才，建设200个国家现代农业科技示范展示基地，集成试验示范50项重大技术，推广300项主推技术。

此外，高素质农民教育培训开创新局面。推介百所乡村振兴人才培养优质校，培养100万名具有中高等学历的产业发展带头人、社会事业带头人和基层组织负责人，培育500万名高素质农民,催生一批经济实力强、带动能力强的家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等新型农业经营服务主体。

展望2035年，一批世界农业科学技术中心基本形成，以高端化智能化绿色化为标志的农业科技现代化基本实现，基本建成农业科技强国。

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