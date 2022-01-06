人民网记者 许维娜

大数据时代下，人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力，正在深刻改变人类的生产生活方式，成为引领科技发展的关键要素。

我国“十四五”规划纲要也多次提到，要推动人工智能产业发展。新时期，人工智能如何赋能企业数字化转型？实现路径有哪些？未来又将走向何方？

日前，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“合合信息”）董事、战略发展负责人汤松榕做客人民网“人民会客厅”视频访谈栏目，从人工智能和大数据科技企业的视角，多维度分享当前数字化转型进程的新理念、新技术和新模式，为实现城市治理数字化转型建言献策。

以下是访谈实录：

人民网记者：人工智能正成为推动新一轮产业变革和数字化发展的重要驱动力量，请谈谈您对此观点的看法以及对行业有哪些新思考？

汤松榕：“十三五”以来，中国已成为全球人工智能投融资规模最大的国家。我们最近发布的一份调查报告显示，人工智能行业近10年融资额达3万亿，产业正在迎来黄金期。随着人工智能关键技术的日趋成熟，AI正步入商业化落地阶段。

我认为，人工智能行业从过去20年前的石器时代、狩猎时代，正逐步走向农耕时代、工业时代，随着技术的不断成熟开放，未来中国人工智能行业将迎来高速发展期。

以智能文字识别应用为例，结合深度学习、模块识别等新技术，围绕商业办公场景，可以一站式解决纸质文档处理、自动报税、发票报销等业务需求，智能文字识别技术的落地构建了面向金融、制造、零售、服务等多行业的通用全产业链数字化解决方案。

人民网记者：相对于AI语音及人脸识别系统，智能文字识别行业市场发展前景如何？

汤松榕：相比于语音、人脸识别，文字识别是一个比较冷门的赛道，但是文字却是人类几千年来一直用来记录世界的工具，是人类社会运行的基础要素。

我认为，文字识别能够更多地解决人们身边面临的问题，比如证券开户，身份证、银行卡的识别提取等等，特别在复杂场景下如手机像素不高、对焦不准、光线较差等都可能导致一份文件无法精准清晰被识别出来，而合合信息要解决的就是这种复杂场景下的文字识别。

值得一提的是，人工智能行业的迅猛发展，也离不开中国智能企业的发力。我们在智能文字识别领域已拥有超过15年的研发经验和技术积累，主要基于自主研发的智能文字识别及商业大数据核心技术，为C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务。

人民网记者：文字识别更多解决了当下面临的场景问题，同时也是赋能企业数字化转型的一个重要方面。您认为企业在数字化转型中面临哪些问题或挑战？

汤松榕：从行业发展趋势上，人工智能和大数据作为“新基建”重大发展战略的重要内容，近年来得到我国政府的重点支持。对我们而言，也有了更多的市场机会和发展空间，有望利用人工智能技术进一步深度赋能城市数字化转型。

作为“新基建”重大发展战略的重要内容，毫无疑问，人工智能和大数据正成为个人、企业、政府以及整个社会实现数字化转型的关键和原动力。

我认为，当前，企业面临的数字转型痛点包含供应商、客户、经销商开发难，资质评估不完整，上下游风险信息和突发负面感知度低等方面。

人民网记者：2021年11月25日，上海数据交易所揭牌成立仪式暨2021上海全球数商大会在沪举行。会上，上海数据交易所正式揭牌并启动全数字化交易系统。对此，您有哪些思考？

汤松榕：近年来，上海市作为全国高新技术产业、工业和新经济发展的核心地域，始终致力于推动政务、企业、民生信息化数据化建设。目前，上海正推动集成电路、生物医药、人工智能三大支柱产业发展，加快形成世界级产业集群。

以生物制药产业为例，以前人们需要通过传统调研的方式去获取每个龙头企业的基本信息，既耗时耗力还不全面，而借助大数据优势，合合信息能对一家企业的发展潜力、研发能力、背景实力以及风险状况等进行综合评分和动态监测，帮助政府及时发现不同行业、不同发展阶段的优质企业。

人民网记者：在一座城市的数字化转型中，如果能把数据治理做好了，就等于抓住了城市治理的“牛鼻子”。汤总，最后一个问题，您对未来城市的数字化转型有什么建议以及展望？

汤松榕：结合我们自身来谈，在上海的政府数字化转型过程中，公司通过大数据技术，能对一个城市或地区的产业经济数据进行全面整合、科学分析并进行可视化的展现。

特别是在助力政府治理数字化转型方面，我们为上海经信委打造了“一屏观产业决策分析系统”平台，该平台依托可视化、大数据、人工智能等技术推出多个产业主题，构建多个高效率业务模型，结合政府大数据平台，以点切面，分层展示全市产业发展态势现状，可以为产业规划、领导决策提供科学支撑。

另外，在信息化时代，如何发挥大数据能力，帮助政府加快推动社会治理、公共服务和城市运行等管理优化效能的提升，是企业自身感到非常自豪的议题。我认为，未来，人工智能将会真正把人从脏活、苦活、累活中解放出来，AI将让城市成为一个更加美好、更加有质量的城市。

(责编：李楠桦、吕骞)