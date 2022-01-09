原标题：宁吉喆：2021年中国GDP将连续第二年超百万亿元

中国国家发改委副主任兼中国国家统计局局长宁吉喆8日在第26届(2022年度)中国资本市场论坛上表示，2021年中国GDP将连续第二年超过100万亿元(人民币，下同)，人均GDP将连续第三年超过1万美元。

当天，宁吉喆表示，2021年中国经济社会发展形势主要有以下六个特点：

第一，历史性解决绝对贫困问题，标志着全面建成小康社会。他指出，2021年中国GDP将连续第二年超过100万亿元，占世界比重将进一步上升，人均GDP连续第三年超过1万美元，全面建成小康社会成色十足。

第二，经济发展和疫情防控保持全球领先地位。2021年中国积极财政政策效能提升，稳健的货币政策灵活精准，就业优先政策不断强化，保供、稳价和支持实体经济力度加大，促进经济持续恢复发展。前三季度中国GDP同比增长9.8%，两年平均增长5.2%，在全球保持领先。

第三，四大宏观指标显示中国经济运行保持在合理区间。他称，过去一年，中国不断加强和改善宏观调控，从1-11月份来看，主要宏观指标总体处于合理区间，呈现出经济增长较快、消费价格较低、就业情况较好、国际收支平衡的特点，应当给予充分肯定。

第四，构建新发展格局迈出新步伐，高质量发展取得新成效。宁吉喆指出，中国经济不仅实现量的合理增长，而且实现质的稳步提升。1-11月，全国一般公共预算收入19.1万亿元，同比增长12.8%，完成全年预算96.8%。全国一般公共预算支出累计21万亿元，同比增长2.9%，预计全年约4万亿美元。

第五，改革开放不断深化，国家战略科技力量加快壮大。他表示，2021年中国经济循环一大亮点就是持续扩大对外开放，外贸外资逆势增长。货物贸易方面，1-11月份，中国货物进出口总额35.39万亿元，同比增长22%；按照美元计价，货物进出口总额达到5.47万亿美元，全年预计超过6万亿美元。

第六，生态文明建设持续加强，民生保障有力有效。他说，过去一年，生态文明建设、社会建设、经济建设同步推进，取得明显成效。居民收入增长与经济增长基本同步，前三季度全国居民人均可支配收入同比实际增长9.7%。(刘文文)

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