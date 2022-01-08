人民网北京1月8日电 （记者李楠桦）据中国气象局消息，1月8日1时45分，青海省海北藏族自治州门源回族自治县（北纬37.77度，东经101.26度）发生6.9级地震。8日早间全国天气会商后，中国气象局连线青海省气象局，并召开会议，部署抗震救灾气象保障工作。会前，中国气象局党组书记、局长庄国泰致信青海省气象局，慰问震区气象干部职工，要求全力做好抗震救灾气象服务工作。

会议指出，青海各级气象部门要密切关注地震动态，加强与各部门的信息共享；切实保障震区气象职工人身安全；近期冷空气活动频繁，重点关注极端最低气温，为相关部门滚动提供精细化的抗震救灾气象服务信息。

会议要求，中央气象台要密切关注震区天气，滚动更新中短期预报，为青海各级气象部门开展抗震救灾气象服务提供支撑；局应急办要加强与青海气象部门的联系，及时了解并解决基层气象部门的困难；相关职能司、直属单位要全力做好应急保障工作。

据了解，预报显示，未来三天，门源大部地区以晴或多云天气为主，1月10日有4至6℃的降温，高海拔地区有分散性阵雪。目前，青海省气象局启动地震灾害二级应急响应命令，甘肃省气象局进入抗震救灾三级应急响应特别工作状态。

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