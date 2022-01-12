制图：实习生于欣

人民网北京1月12日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2021年全年，全国居民消费价格（CPI）比上年上涨0.9%，低于涨幅3%左右的全年预期目标。

2021年12月份，全国居民消费价格同比上涨1.5%。其中，城市上涨1.6%，农村上涨1.2%；食品价格下降1.2%，非食品价格上涨2.1%；消费品价格上涨1.5%，服务价格上涨1.5%。

2021年12月份，全国居民消费价格环比下降0.3%。其中，城市下降0.3%，农村下降0.3%；食品价格下降0.6%，非食品价格下降0.2%；消费品价格下降0.4%，服务价格持平。

图片来源：国家统计局官网

国家统计局城市司高级统计师董莉娟表示，2021年12月份，国内疫情多点散发，各地区各部门统筹推进疫情防控和保供稳价，消费市场总体平稳。

从环比看，CPI由上月上涨0.4%转为下降0.3%。其中，食品价格环比由上月上涨2.4%转为下降0.6%，影响CPI下降约0.10个百分点。食品中，鲜菜上市量增加，价格高位回落，环比由上月上涨6.8%转为下降8.3%；受季节性因素影响，鲜果价格上涨3.4%；冬季腌腊进入尾声，加之生猪出栏有所加快，猪肉价格涨幅比上月大幅回落11.8个百分点。非食品价格由上月持平转为下降0.2%，影响CPI下降约0.17个百分点。非食品中，工业消费品价格由上月上涨0.3%转为下降0.5%，其中受国际原油价格下行影响，汽油和柴油价格分别下降5.4%和5.8%。服务价格由上月下降0.3%转为持平，其中，因春节临近，家政服务价格上涨1.3%；疫情影响居民出行，宾馆住宿价格下降0.8%。

从同比看，CPI上涨1.5%，涨幅比上月回落0.8个百分点。其中，食品价格同比由上月上涨1.6%转为下降1.2%，影响CPI下降约0.22个百分点。食品中，猪肉价格下降36.7%，降幅比上月扩大4.0个百分点；鲜菜价格上涨10.6%，涨幅比上月大幅回落20.0个百分点；淡水鱼、鸡蛋和食用植物油价格分别上涨16.7%、14.2%和9.0%，涨幅均有回落。非食品价格上涨2.1%，涨幅比上月回落0.4个百分点，影响CPI上涨约1.69个百分点。非食品中，工业消费品价格上涨2.9%，涨幅回落1.0个百分点，其中汽油和柴油价格分别上涨23.0%和25.4%，涨幅均比上月回落较多；服务价格上涨1.5%，涨幅与上月相同。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅与上月相同。

(责编：杨曦、高雷)