人民网北京1月12日电 （记者夏晓伦）“当前，世界正在处于科技驱动的巨大变革时代，科技创新产业有着无限增长的巨大潜力。同时，我国人口红利的优势逐渐减弱，但工程师红利却在加速释放。”明势资本创始合伙人黄明明在接受记者采访时表示。

我国“十四五”规划和2035年远景目标纲要不仅提出要把科技自立自强作为国家发展的战略支撑、加快建设科技强国，还明确要整合优化科技资源配置、持之以恒地加强基础研究，同时提升企业技术创新能力，激励企业加大研发投入并完善激励科技型中小企业创新的税收优惠政策。

对此，黄明明认为，随着我国迈入高质量发展阶段，各行各业积累了坚实的产业链基础和工程师红利，“中国的科技创业者们也正在向全球输出产品，不断在用好的技术和产品在全球竞技，产生世界级科技企业的时机逐渐成熟。”

公开资料显示，明势资本专注于高科技领域的投资，已在新能源、基础软件、集成电路、人工智能、新材料、智能制造、信息技术、企业服务、智能物流供应链、智能硬件等科技驱动的等领域投资了超170家创新企业。

记者梳理发现，从2014年成立至今，明势资本并没有选择那些互联网和移动互联网催生的明星项目作为投资目标，基本“错过”了P2P、O2O、直播、共享经济、在线教育等一个又一个的风口，而是专注于新能源、基础软件、集成电路、人工智能、新材料、智能制造、信息技术、企业服务、智能物流供应链、智能硬件等科技驱动的硬科技领域的投资。

为何会如此“古怪”？黄明明解释说：“投资像红酒一样很讲究年份，在此前成功的投资机构，基本都是成立于2009-2010年之间，抓住了‘移动互联网+智能手机’的热潮。我们创立于2014年，虽然处于移动互联网爆发时期，但流量红利已基本结束，因此并没有对相关项目进行投资。”

那么，为什么会专注人工智能和信息技术等新技术加持下的新能源、新材料等高端制造业？黄明明认为，中国的人口红利在劳动力供给和消费人群的供给都到达一定上限，其所带来的核心变化就是各行各业都要通过技术驱动来提升原有的行业效率，尤其是制造业。

以新能源领域为例，除了在天使轮就投资了理想汽车和小牛电动，明势资本更是连续七轮投资了理想汽车。去年8月，理想汽车成功在香港交易所主板成功上市；10月，第10万辆理想ONE正式下线，成为首个单款突破十万辆生产的新势力产品；11月，理想汽车北京绿色智能制造基地在北京市顺义区正式开工……

事实证明，科技领域正在成为投资方重点关注的方向。基于此，黄明明还判断，随着人口红利不断递减，无论在工业场景还是家用场景，机器人产业的成长空间无限巨大，但以目前的技术水平，类人型机器人的时代远未到来。

“以刚需为切入点，并且能够不断迭代增加智能化功能，逐渐向人工智能的终端形态迭代的机器人产品，才有可能成功重新定义在家居情景中人和物的链接关系。”他说。

黄明明坚信，科技是社会发展和时代前行的最强驱动力。他最后表示：“世界上最优秀、最伟大的公司都需要时间的打磨，而不是纯粹靠资本催生而出的。因此我们在做投资时也会‘抵住诱惑’，保持自己独立的判断和思考，希望投出有长期核心价值的公司。”

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