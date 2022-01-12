人民网北京1月12日电 （记者王连香）近日，交通运输部、生态环境部、商务部、国家市场监督管理总局四部门联合印发《关于深化汽车维修数据综合应用有关工作的通知》（以下简称《通知》），要求各地各部门加强组织领导，密切部门配合，强化业务协同，凝聚工作合力，切实深化汽车维修数据综合应用，提高汽车维修服务水平，更好地维护消费者合法权益，推动汽车后市场高质量发展。

《通知》是贯彻落实国务院稳定和扩大汽车消费决策部署的具体行动，是推动汽车后市场健康发展的重要举措，坚持公益定位、数字管理、协同联动、安全可控、可持续发展的总体思路，突出汽车维修数据的公益服务属性，强化大数据分析应用，充分挖掘汽车维修数据价值，推动建立安全稳定、普惠便民、开放共享的汽车维修数据综合应用体系，为汽车维修维护、汽车产品设计、汽车尾气治理、二手汽车交易等提供数据支持，提高便民利民服务水平。

以数据质量为基，夯实综合应用基础。《通知》提出，进一步明晰汽车维修数据归集范围，规范数据时效管理，积极引导汽车维修经营者在完成费用结算后，实时、准确、完整上传汽车维修电子记录数据，加强对上传数据的核对校验，提升数据传输质量。

以公益属性为先，优化便民服务举措。《通知》强调，加强数据开放共享，无偿向车主、消费者、社会公众和相关职能部门提供不涉及个人隐私的信息查询等服务；丰富便民服务内容，积极开通维修流程引导、典型案例分析、维护保养周期提醒等服务；完善车主评价机制，方便消费者对维修质量、维修效率、维修收费、服务态度、服务环境等进行综合评价。

以挖潜增效为要，释放数据资源活力。《通知》明确，加强对车辆和关键零部件故障规律研究，推动提升维修服务品质，促进改善车辆技术水平；加快推进机动车排放检验系统与汽车维修电子健康档案系统实现数据共享，推动汽车排放检验与维护制度落到实处；探索向二手车行业有条件开放数据查询服务，助力二手车透明交易；推进危险和固体废物信息追溯管理，强化危险废物和固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等信息共享，促进汽车维修绿色发展。

以安全管理为本，推动实现持续发展。《通知》要求，健全数据管理机制，有效预防、发现和处置各类数据安全风险隐患，确保数据安全可控；实施信用管理制度，建立经营者信用档案，强化守信激励和失信联合惩戒；加强动态跟踪评估，强化运行基础保障，完善运维长效机制，提升可持续发展能力。

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