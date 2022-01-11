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全国网约车监管信息平台2021年12月共收到订单68123万单

2022年01月11日16:33 | 来源：人民网
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人民网北京1月11日电 （记者王连香）据全国网约车监管信息交互平台统计，全国网约车监管信息交互平台2021年12月份共收到订单信息68123万单，环比上升9.3%。

截至2021年12月31日，全国共有258家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加3家；各地共发放网约车驾驶员证394.8万本、车辆运输证155.8万本，环比分别增长2.2%、3.9%。

据统计，2021年12月订单量超过30万单的网约车平台共17家。在各主要中心城市中，订单合规率最高的是广州，最低的是石家庄。其中，广州、厦门、杭州、深圳、合肥、南昌、重庆等9个城市订单合规率均在80%以上。本月订单合规率增长前3名的依次是宁波、海口、济南。

(责编：王连香、高雷)

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