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冬奥币、冬奥钞再次开展预约兑换 哪些保存事项需注意？

2022年01月11日15:14 | 来源：人民网
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人民网北京1月11日电 （记者罗知之）2021年11月、12月人民银行相继发行了第24届冬季奥林匹克运动会普通纪念币（以下简称“冬奥币”）、第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞（以下简称“冬奥钞”），人民银行今日发布公告称，将对冬奥币、冬奥钞发行剩余部分再次开展预约兑换。冬奥币、冬奥钞有哪些特点？该如何保存？

冬奥币如何保存？

来源：人民银行官方公众号

人民银行于2021年10月26日起陆续发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念币共12枚，包括铜合金纪念币一套2枚，均为中华人民共和国法定货币。铜合金纪念币包括冰上运动项目和雪上运动项目铜合金纪念币各1枚，面额均为5元，直径30毫米，材质为黄铜合金，发行数量2亿套（含留存历史货币档案4万套）。

铜合金纪念币正面主景图案均为第24届冬季奥林匹克运动会会徽，辅以图案化的北京冬奥会比赛场馆、长城、雪山等元素，币面上方刊“中华人民共和国”国名，下方刊年号“2022”字样。铜合金纪念币——冰上运动项目背面主景图案为短道速滑运动员形象，背景为抽象化的线条等组合元素，并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。铜合金纪念币——雪上运动项目背面主景图案为高山滑雪运动员形象，背景图案为高山、雪花，局部为彩色图案，并刊“第24届冬季奥林匹克运动会”字样及面额。

据介绍，冬奥币作为我国首套彩色普通纪念币，为确保产品在鉴赏和收藏过程中呈现出最佳表面色泽效果，需要注意以下保存事项：纪念币应存放在室温干燥的环境中，避免在高湿、高热或有化学污染的环境条件下长期存放；纪念币应避免与带有腐蚀性的物质共同存放；应避免阳光或其它强光源长时间直射纪念币；应防止纪念币与其他硬物直接刮碰；应避免用手直接接触，防止汗渍等侵蚀纪念币。

冬奥钞如何保存？

来源：人民银行官方公众号

人民银行于2021年12月21日发行第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞一套，包括冰上运动项目纪念钞和雪上运动项目纪念钞各1张。

据介绍，冰上运动项目纪念钞正面主景为花样滑冰运动员图案，上方为中华人民共和国国徽、“中国人民银行”行名，左侧为第24届冬季奥林匹克运动会会徽，右侧为光彩光变乐谱图案、面额数字“20”与汉字“贰拾圆”，下方为动感全息图案、透明视窗、盲文面额标记和冠字号码。背面主景为第24届冬季奥林匹克运动会竞赛场馆“冰立方”图案，上方为“中国人民银行”汉语拼音，蒙、藏、维、壮4种民族文字的“中国人民银行”字样及面额，“第24届冬季奥林匹克运动会纪念”和面额数字“20”，右侧为面额数字“20”、汉语拼音字母“YUAN”，下方为年号“2022年”和行长章。

雪上运动项目纪念钞正面主景为自由式滑雪运动员图案，上方为中华人民共和国国徽、“中国人民银行”行名，右侧为第24届冬季奥林匹克运动会会徽、面额数字“20”与汉字“贰拾圆”，下方为动感全息图案、盲文面额标记和冠字号码。背面主景为第24届冬季奥林匹克运动会竞赛场馆“雪如意”图案，上方为“中国人民银行”汉语拼音，蒙、藏、维、壮4种民族文字的“中国人民银行”字样及面额，“第24届冬季奥林匹克运动会纪念”、年号“2022年”和行长章，左侧为面额数字“20”、汉语拼音字母“YUAN”，下方为光彩光变雪花图案、雪山长城图案与面额数字“20”。

第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞每张面额均为20元，每张票面长为145毫米，宽为70毫米。冰上运动项目纪念钞为塑料钞，雪上运动项目纪念钞为纸钞。第24届冬季奥林匹克运动会纪念钞发行数量为2亿套(含留存历史货币档案4万套)。

纪念钞该如何保存？纪念钞应存放在室温干燥的环境中，避免长时间在高湿、高热的环境下存放；纪念钞应避免接触强酸强碱等腐蚀性物质；纪念钞应避免阳光或其他强光源长时间直射；纪念钞应避免尖锐物体刮擦，避免强力折皱、揉搓；塑料钞应避免接触有机溶剂。

(责编：罗知之、高雷)

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