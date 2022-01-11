人民网北京1月11日电 （记者王震）据证监会网站消息，1月10日，证监会副主席方星海在第十五届亚洲金融论坛上表示，中国证监会一直高度重视两地资本市场优势互补、协同发展，不断深化内地与香港资本市场全方位、多层次的合作，支持符合条件的内地企业赴港上市融资。

方星海说，近年来，两地资本市场的密切合作没有受到疫情和国际环境的影响，在市场、产品、机构、监管等领域的务实合作不断呈现新亮点、取得新突破。市场与产品互联互通方面，双方支持不同投票权架构公司、尚未盈利的生物科技公司和科创板股票先后纳入沪深港通标的，推动ETF互通产品顺利实施。证监会支持并协助在香港推出A股指数期货，为国际投资者提供了更为便利的投资内地市场的风险管理工具，增强了香港对国际资本的服务能力和吸引力。

内地企业赴港上市方面，证监会一直以来支持符合条件的内地企业赴港上市融资，截至2021年底，在港上市的内地企业已达到1222家，占香港上市公司总数的47%。这为内地企业全球配置资源，实现高质量发展提供了重要助力，也为全球投资者分享中国经济长期稳定发展红利创造了良好的机遇。近期，证监会就境内企业赴境外上市相关制度规则公开征求意见，证监会相信，相关规则的推出，将进一步增加内地企业境外上市监管制度的稳定性和可预期性，更好地支持企业依法合规赴境外上市，更有效的保护全球投资者合法权益。机构互设方面，已有9家港资合资证券公司、2家港资合资基金管理公司和1家港资全资期货公司在内地展业，34家内地证券公司、25家内地基金公司和17家内地期货公司在香港展业。监管合作方面，两地证监会定期召开高层和工作层面会议，健全完善了跨境风险防范、跨境衍生品监管等合作机制，在日常监管、执法和信息交换、人员交流等方面合作日益密切顺畅，为两地市场平稳运行提供了有力监管保障。

方星海表示，香港作为连接中国内地与国际金融市场的纽带作用进一步加强。中国证监会将继续支持香港巩固和提升国际金融中心地位，进一步推动形成两地资本市场优势互补、协同发展的良好局面。

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