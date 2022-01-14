人民网记者 栗翘楚

新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。

当前，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定。回望2021年，我国外贸交出了一份亮眼的成绩单。

图片来源：国新办网站

“据海关统计，2021年我国货物贸易进出口总值39.1万亿元人民币，比2020年增长21.4%。”1月14日上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在国新办新闻发布会上表示，2021年度，我国进出口规模再上新台阶，首次突破6万亿美元关口。

2021年我国外贸进出口保持两位数增长，主要拉动因素有哪些？海关系统为冬奥会和冬残奥会的顺利举办提供了哪些服务和保障？海关出台了哪些措施激发外贸企业活力？在国新办发布会上，李魁文就社会各界关心的话题进行了回应。

我国进出口规模再创新高 稳增长政策措施效果持续显现

“2021年，我国外贸进出口实现较快增长，年内突破5万亿、6万亿美元两个关口，规模再创新高、质量稳步提升，‘十四五’对外贸易实现良好开局。”李魁文认为，我国经济发展和疫情防控保持全球领先地位、全球经济保持复苏态势、稳增长政策措施效果持续显现，成为支撑我国外贸增长的主要因素。

2021年12月20日，北京大兴国际机场综合保税区（一期）经过由海关总署、国家发展改革委、财政部等八部委组成的联合验收组实地评审，正式通过验收。

综合保税区是我国对外开放高地。据海关统计，2021年前11月，我国综合保税区累计实现进出口总值5.24万亿元人民币，其中出口2.86万亿元，进口2.38万亿元，分别增长25.7%，29.2%和21.8%。各地海关加大政策研究和创新力度，重点将综合保税区内各项政策叠加融合，促进综合保税区内企业快速发展。

此外，我国国内生产和消费需求也为外贸稳增长提供强有力支撑。据海关统计，2021年我国中间产品进口和出口分别增长24.9%和28.6%，消费品进口增长9.9%。

“我已经来三亚七、八次了，每次到三亚必逛免税店，这里可以满足自己和家人的消费需求。”来自沈阳的游客张世龙说。据统计，2021年，海口海关共监管海南离岛免税购物金额495亿元，购物人数672万人次，购物件数7045万件，人均购物金额7368元，与上年相比分别增长80%、49.8%、107%、20.2%。其中，化妆品、手表、首饰的销售额位居前三。

就下一步外贸走势，李魁文表示：“当前全球疫情起伏反复，外部环境更趋复杂严峻和不确定，我国经济率先恢复的相对优势和基数效应可能减弱，2022年我国外贸发展面临的不确定不稳定不均衡因素增多。但同时也要看到，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变，继续为稳外贸提供有力支撑。”

科学精准实施口岸疫情防控 保障冬奥会、冬残奥会顺利举办

作为我国重要历史节点的重大标志性活动，北京冬奥会备受瞩目。李魁文表示，海关总署强化监管优化服务，围绕科学精准实施口岸疫情防控，做好涉奥人员抵离服务的同时，坚决遏制疫情通过口岸输入；持续优化服务，争分夺秒全力保障冬奥物资高效通关；强化科技和人员投入，为优质高效完成冬奥海关监管服务提供有力支撑等三方面为守护首都安全、确保冬奥会、冬残奥会顺利举办作出海关应有贡献。

北京冬奥会进境自用物资通关政策是什么？侵犯奥林匹克标志专有权商品有哪些？海关服务北京冬奥会便利措施如何查询？近日，在北京会展中心海关报关大厅内，海关关员正为前来咨询的企业详细介绍北京冬奥会进境自用物资的通关政策。

“自2021年12月首批英国冬奥代表团的自用物资运抵北京并顺利完成通关以来，北京会展中心海关又先后为瑞士冬奥代表团、新西兰冬奥代表团以及部分冬奥赛事持权转播商办理完成通关手续。”北京会展中心海关涉外物品监管科科长殷琦介绍说。

与此同时，北京海关还推动“科技冬奥”专项成果落地转化，在口岸一线部署应用核辐射全息定位系统、通用消毒柜、痕量气味嗅探仪、智能巡检机器人等10种设备设施，进一步提升冬奥监管通关工作智能化、信息化水平。

此外，各地海关加强同冬奥抵离中心等部门的沟通，提前掌握进出境人员信息，不断细化通关保障方案，对所有涉冬奥航班实施“一机一策”，做到严格监管、精准检疫、高效服务。为进出境冬奥物资和人员设立了海关专用通道和专用窗口，依托冬奥无纸化通关管理系统简化申报，落实“5+2”预约通关制度，保证冬奥物资24小时随到随验。据统计，截至2022年1月10日，北京海关共监管涉奥航班196架次，涉奥人员5958人次；共监管验放冬奥进境物资637票，货值人民币约14.99亿元。

更大力度深化“放管服”改革 外贸经营主体活力继续增强

寒冬时节，广东某科技公司的车间里却是一派热火朝天的景象，工人们正在生产线上熟练地完成着组装、检测、包装等环节。

“现在很多国外客户都很看重供应商是否具备海关认证资格。一张国际公认的高级认证企业证书，不仅给我们企业带来通关便利，更是体现企业诚信守法的‘金字招牌’。”在拿到江门海关颁发的《高级认证企业证书》后，该公司事业部总经理吴文敏信心满满。

据了解，截至目前，我国共与欧盟、新加坡等21个经济体签署AEO互认协议，涵盖47个国家（地区），互认国家（地区）总数居全球首位。中国的AEO企业出口到互认国家（地区）的货物，能够直接享受当地海关实施的减少查验、优先办理、指定联络员服务、非常时期优先通关等便利措施，降低贸易成本，增强企业活力。

此外，海关加大力度深化“放管服”改革，积极推进报关企业“许可”改“备案”，对报关单位全面实施备案管理，出台“全程网办、全国通办”等便民利企措施。企业可在全国任意地点登录“单一窗口”或“互联网+海关”提交备案申请，经所在地海关审核办结后，自行打印备案回执，全程无纸化网上办理；对于企业选择所在地海关错误的，由收到申请的海关首问负责，真正实现企业“零跑腿、零成本”“任一地申请、一次办理”。

在此基础上，海关还先后部署开展全面加强知识产权保护“龙腾行动2021”、寄递渠道知识产权保护“蓝网行动2021”、出口转运货物知识产权保护“净网行动2021”等一系列专项行动，持续保持打击侵权的高压态势。

据海关统计，2021年，我国外贸经营主体活力继续增强，有力支撑了外贸稳增长。全年有进出口实绩的企业达56.7万家，增加3.6万家。其中，民营企业保持我国第一大外贸经营主体地位，进出口19万亿元，增长26.7%，占我国外贸总值的48.6%；外商投资企业进出口继续保持稳定，进出口14.03万亿元，增长12.7%；国有企业进出口提速，进出口5.94万亿元，增长27.7%。

(责编：乔业琼、高雷)