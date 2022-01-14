图片来源：国家发展改革委官网

人民网北京1月14日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为加快构建京沪高速铁路辅助通道，完善区域铁路网络，促进沿线经济社会发展，国家发展改革委近日同意新建天津至潍坊高速铁路。

据介绍，线路起自京津城际铁路延伸线滨海站，经天津市滨海新区、河北省沧州市、山东省滨州市、东营市、潍坊市，终至济青高速铁路潍坊北站，全长约348.9公里，设站10座。同步建设本线至济南联络线150.7公里，本线至津秦高速铁路、京滨城际铁路、济青高速铁路等联络线共约33公里。新建滨海西站动车运用所及东营南站、潍坊北站等存车场。

项目总投资1145.4亿元，包括工程投资1091.4亿元、动车组购置费54亿元。项目建设工期5年。

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