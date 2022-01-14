图片来源：国家发展改革委官网

人民网北京1月14日电 （申佳平）据国家发展改革委官网消息，为完善高速铁路网络布局，推进长江经济带发展，促进西部大开发和区域协调发展，巩固秦巴山区脱贫攻坚成果，国家发展改革委近日同意新建西安至重庆高速铁路安康至重庆段。

据介绍，该项目起自在建西安至安康高速铁路安康西站，经岚皋、城口、宣汉、达州、大竹、广安、合川、北碚，至重庆枢纽重庆西站，线路全长477.9公里（其中新建线路446.7公里），设11座车站；同步建设樊哙经开州至万州连接线，长90.2公里，设3座车站。配套新建本线至兰渝铁路、襄渝铁路、成达万高铁联络线约26公里。

项目总投资1237.22亿元，其中工程投资1163.12亿元，动车组购置费74.1亿元。重庆市承担境内开州站站房面积增加投资0.5亿元（不计入地方股份），四川省承担境内广安等车站站房面积增加投资7亿元（不计入地方股份）。其余投资1229.72亿元，资本金比例50%，为614.86亿元。

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