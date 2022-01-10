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第二轮第五批中央生态环境保护督察全面完成督察进驻工作 已受理有效举报9656件

2022年01月10日09:42 | 来源：人民网
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人民网北京1月10日电 （王仁宏）据生态环境部消息，经党中央、国务院批准，第二轮第五批4个中央生态环境保护督察组于2021年12月3日至5日陆续进驻黑龙江、贵州、陕西、宁夏4个省（区）开展督察。截至2022年1月5日晚20:00，全面完成督察进驻工作。

各督察组在进驻期间坚持服务大局，坚持系统观念，坚持严的基调，坚持问题导向，坚持精准科学依法督察，严格执行《中央生态环境保护督察工作规定》。始终坚持以人民为中心，结合党史学习教育，把推动解决群众反映突出的生态环境问题作为“我为群众办实事”的重要内容和督察工作的重中之重，抽查回访群众举报问题的整改落实情况，与人民群众面对面交流，听取意见建议。始终坚持动真碰硬，深入基层、深入一线、深入现场，查实一批盲目上马“两高”项目、生态破坏严重、环境基础设施建设滞后、违法排污等突出生态环境问题，核实一批不作为、慢作为，不担当、不碰硬，甚至敷衍应对、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题，截至1月5日，已曝光典型案例12个。

截至目前，各督察组共收到群众来电、来信举报13108件，受理有效举报9656件，经梳理合并重复举报，累计向相关省（区）转办8016件。相关省（区）已办结或阶段办结6106件。其中，立案处罚683家，立案侦查61件，拘留54人；约谈党政领导干部546人，问责党政领导干部478人。对已经转办、待查处整改的群众举报问题，各督察组均已安排人员继续督办，确保群众举报问题能够查处到位、整改到位、公开到位。

第二轮第五批中央生态环境保护督察边督边改情况汇总表。来源：生态环境部


(责编：王仁宏、高雷)

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