人民网北京1月10日电（记者王震）据证监会网站消息，证监会1月7日发布《关于北京证券交易所上市公司转板的指导意见》(以下简称《指导意见》)，明确上市时间计算、股份限售安排等事项，自公布之日起施行。

证监会表示，设立北京证券交易所（以下简称北交所）是深化新三板改革的重要举措，有助于完善多层次资本市场体系，更好地服务实体经济发展。为进一步明确转板相关安排，证监会对《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》进行修订。

本次修订在保持原指导意见制度框架、体例和主要内容的基础上进行修改，共有15处，主要包括5个方面。一是调整制定依据。删除《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》(国发〔2013〕49号)。二是名称修订。将“全国股转公司”“精选层公司”分别修改为“北交所”“北交所上市公司”，将“转板上市”修改为“转板”。三是明确上市时间计算。北交所上市公司申请转板，应当已在北交所上市满一年，其在原精选层挂牌时间和北交所上市时间可合并计算。四是股份限售安排。明确北交所上市公司转板后的股份限售期，原则上可以扣除在原精选层和北交所已经限售的时间。五是对其他文字表述作了适应性调整。

需要说明的是，对于北交所开市前已向沪深交易所提交申请的，适用原指导意见及配套规则。对于北交所开市后、《指导意见》及配套规则正式生效前，向沪深交易所提交申请的，沪深交易所参照原有规则进行受理和审核。下一步，证监会将组织上交所、深交所、北交所、中国结算等做好转板各项准备工作，并根据试点情况，评估完善有关制度安排。

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