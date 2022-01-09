人民网北京1月9日电 （记者杜燕飞）全国矿山安全生产工作会议日前在京召开。会议指出，2021年,全国矿山事故起数和死亡人数同比分别下降15.8%、13.9%，煤矿百万吨死亡率同比下降24%，全国矿山安全生产形势保持了稳定向好的良好势头，矿山安全保障水平持续提升，实现了“十四五”矿山安全生产工作良好开局。

会议指出，面对大疫大灾、矿产品价格最高、煤炭产量最大、保供任务最重的前所未有复杂严峻形势，首次在第四季度没有发生重特大事故，创造了矿山事故总量历史最低纪录，煤矿连续2年未发生重大瓦斯事故、连续5年未发生特别重大事故和非煤矿山连续13年未发生特别重大事故的历史最长间隔纪录。

会议强调，尽管2021年全国矿山安全生产形势保持了稳定向好的良好势头，但是形势依然复杂严峻，安全发展理念不牢、违法违规行为屡禁不止、企业主体责任落实不到位、安全基础薄弱、监管监察能力不足等问题依然突出，还面临着采掘接续紧张系统性风险、增产保供阶段性风险、季节性周期性风险和能源矿产安全稳定供应、重大灾害日趋严重、矿山安全事故反弹等挑战，下一步必须统筹好发展和安全，处理好治标与治本、执法与服务、监管与监察、督政与督企4个关系，以高水平安全服务矿山安全高质量发展。

会议要求，2022年要推进矿山安全专项整治三年行动治本攻坚，确保煤矿安全稳定供应。

要推进关口前移，科学研判重大安全风险隐患，全面开展隐蔽致灾因素普查，深化重大灾害超前治理，严控重点时段、重点地区、重点企业安全风险，严防漏管失控。

要严格精准规范执法，集中开展非法盗采煤炭等资源安全整治、采掘接续专项监察和企业主体责任专项检查，持续推进“互联网+执法”，强化执法监督考核，着力提升监管监察质量。

要坚持管理装备素质系统“四并重”，切实加强现场管理和安全生产标准化建设，加快推进信息化智能化建设，全面开展安全培训和劳动用工专项整治，大力推进“一优三减”，不断加强矿山应急救援能力建设，持续夯实矿山安全基础。

要深化改革创新，在加强法规政策供给、完善监管监察方式、强化安全科技支撑、建立完善共管共治机制等方面持续发力，不断完善矿山安全治理体系。

要强化党建引领，全面加强高素质专业化队伍建设，注重监督和激励，提振全系统党员干部干事创业精气神，奋力谱写矿山安全监管监察事业新篇章。

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