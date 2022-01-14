人民网北京1月14日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，为加强外汇市场监管，严厉打击通过地下钱庄非法买卖外汇行为，维护外汇市场健康良性秩序，国家外汇管理局公布了10起违规典型案例。

案例1：厦门四农加华商贸有限公司非法买卖外汇案

2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇61笔，金额合计457.2万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款385.1万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：浙江宝闰通汇资产管理有限公司非法买卖外汇案

2019年6月，浙江宝闰通汇资产管理有限公司通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额58万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款52万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：福建籍白某非法买卖外汇案

2016年4月至2018年4月，白某通过地下钱庄非法买卖外汇43笔，金额合计674.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款272.8万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：广东籍巫某非法买卖外汇案

2016年5月至2017年12月，巫某通过地下钱庄非法买卖外汇159笔，金额合计557.1万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款540万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例5：浙江籍陈某非法买卖外汇案

2018年5月至2020年7月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇84笔，金额合计1086.5万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款640.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：浙江籍沈某非法买卖外汇案

2018年5月至2020年9月，沈某通过地下钱庄非法买卖外汇27笔，金额合计316.7万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款313.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例7：北京籍王某非法买卖外汇案

2018年6月，王某通过地下钱庄非法买卖外汇1笔，金额78.2万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款65万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例8：云南籍左某非法买卖外汇案

2018年8月至2019年11月，左某通过地下钱庄非法买卖外汇30笔，金额合计1075.9万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款740.9万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例9：湖北籍易某非法买卖外汇案

2019年1月至2020年7月，易某通过地下钱庄非法买卖外汇29笔，金额合计30万美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款24.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例10：境外个人XU某非法买卖外汇案

2020年6月至7月，XU某通过地下钱庄非法买卖外汇3笔，金额合计34.6万美元。

该行为违反《结汇、售汇及付汇管理规定》第三十二条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款24.4万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

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