黄盛

新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。

2021年金融统计数据新闻发布会现场。图片来源：国新办网站

“2021年货币政策体现了灵活精准、合理适度的要求，前瞻性、稳定性、针对性、有效性、自主性进一步提升，我国主要金融指标在2020年高基数基础上继续保持有力增长，金融体系运行平稳，金融对实体经济支持力度稳固。”今日，人民银行副行长刘国强在国新办举行2021年金融统计数据新闻发布会上表示，人民银行坚持稳中求进工作总基调，实施稳健的货币政策，助力我国决胜全面建成小康社会取得了决定性成就。

2022年，如何坚持稳字当头、稳中求进，通过稳健的货币政策灵活适度，加大跨周期调节力度，发挥好货币政策工具的总量和结构双重功能？在此次国新办发布会上，人民银行相关负责人就社会关心的话题进行了回应。

实施好跨周期货币政策

日前，人民银行发布的数据显示，2021年末，社会融资规模存量为314.13万亿元，同比增长10.3%。与此同时，2021年社会融资规模增量累计为31.35万亿元，比上年少3.44万亿元，比2019年多5.68万亿元；其中，2021年12月，社会融资规模增量为2.37万亿元，比上年同期多7206亿元，比2019年同期多1669亿元。

对于2021年社会融资规模增量比2020年减少的情况，人民银行调查统计司司长阮健弘认为，2021年社会融资规模增量比2019年多5.68万亿元，金融对实体经济支持的力度仍然较大。2021年末，社会融资规模的增速是10.3%，社会融资规模的增速与名义的经济增速基本匹配。

社会融资规模增量下降，是否意味着人民银行会在2022年刺激融资恢复增速？

刘国强表示，2021年在科学有效防疫背景下，稳杠杆促增长取得了显著成效。2021年我国宏观杠杆率为272.5%，比2020年末低7.7个百分点，并已连续5个季度杠杆率下降。预计2022年宏观杠杆率仍然会保持基本稳定，人民银行将坚持系统思维、统筹协调，立足于服务经济高质量发展，实施好跨周期货币政策。

“我们将综合运用多种货币政策工具，保持流动性的合理充裕，增强信贷总量增长的稳定性，保持货币供应量和社会融资规模增速同名义经济增速基本匹配。”刘国强在谈到2022年货币政策时说。

加大流动性投放力度

回顾2021年的货币政策，降准成为绕不开的话题。

在2021年下半年，人民银行在7月份全面降准0.5个百分点，提早为下半年和2022年一季度经济持续稳定恢复做好铺垫；12月底，人民银行再次全面降准0.5个百分点，同时还下调支农支小再贷款利率0.25个百分点，将两项直达工具转换为支持小微企业的市场化政策工具，下调1年期LPR的5个基点，上调外汇存款准备金率2个百分点，发挥出货币政策工具的总量和结构双重功能。

2022年是否还会降准也成为市场关注的焦点。特别是人民银行在近日推动7天公开市场操作和1年期中期借贷便利的中标利率均下降10个基点后，降息与降准推进的空间还有多大？

“2021年两次全面降准释放长期资金2.2万亿元，长期资金优化了金融机构的资金结构，体现了金融服务实体经济的能力。”刘国强表示，降准之后，当前金融机构平均存款准备金率是8.4%，处于历史上较高水平，因此下一步进一步调整的空间变小了。但仍可以根据经济金融运行情况以及宏观调控的需要来及时调整。近期，人民银行开展7000亿元1年期中期借贷便利操作和1000亿元7天公开市场逆回购操作。刘国强对此表示，这将带动货币市场和债券市场的利率相应下行，接下来商业银行将及时考虑各种因素的最新变化，给出最优的贷款报价利率。

稳中求进更加主动有为

2021年中央经济工作会议指出，经济工作要稳字当头、稳中求进，各地区各部门要担负起稳定宏观经济的责任，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，政策发力适当靠前。

金融工作如何坚持“稳字当头、稳中求进”？金融货币政策如何“适当靠前”？

刘国强认为，“稳”本身就是最大的“进”。在经济下行压力未根本缓解之前，进要服务于稳，不利于稳的政策不出台，有利于稳的政策多出台，做到以进促稳。

具体而言，刘国强说：“我们要充足发力，把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方；要精准发力，致广大而尽精微，金融部门不但要迎客上门，还要主动出击，按照新发展理念的要求，主动找好项目，做有效的加法，优化经济结构；要靠前发力，现在虽然是年初，但一年的时间很短，一年之计在于春，所以我们要抓紧做事，前瞻操作，走在市场曲线的前面，及时回应市场的普遍关切。”

刘国强表示，人民银行也将在保持总量稳定增长、促进结构稳步优化、动企业融资成本稳中有降等发面继续发力，创新和运用好结构性货币政策工具，做好“加法”，继续加大对小微企业、科技创新、绿色发展的信贷支持，继续发挥LPR改革的效能，切实维护存款市场的竞争秩序，稳定银行负债成本。

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(责编：张文婷、吕骞)