国家林业和草原局新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京1月11日电 （记者余璐）今年是中国加入《湿地公约》30周年。1月10日，在国家林业和草原局召开的新闻发布会上，国家林业和草原局湿地司司长吴志民表示，2021年12月，我国出台了《湿地保护法》，28个省区市先后出台了湿地保护法规，国家和省级层面制定了《湿地保护修复制度方案》和实施方案，我国湿地保护管理顶层设计“四梁八柱”确立。

湿地与森林、海洋并称为地球三大生态系统，具有涵养水源、净化水质、调节气候、维护生物多样性等多种生态功能，被誉为“地球之肾”“物种基因库”。吴志民介绍道，30年来，我国大力推进湿地保护修复，湿地生态状况持续改善。中国以全球4％的湿地，满足了世界1/5人口对湿地生产、生活、生态和文化等多种需求，为全球湿地保护和合理利用作出了重要贡献。

“中国湿地保护经历了摸清家底和夯实基础（1992—2003）、抢救性保护（2004—2015）、全面保护（2016—2021）三个阶段，随着湿地保护法出台，湿地保护将进入新时代高质量发展阶段。”吴志民说。

谈及我国加入《湿地公约》30年来湿地保护取得的主要成效，吴志民谈到，一是我国法规制度体系日趋完备，2021年底出台湿地保护法，28个省区市先后出台了湿地保护法规。二是保护管理体系初步建立，中国指定了64处国际重要湿地，建立了602处湿地自然保护区、1600余处湿地公园和为数众多的湿地保护小区，湿地保护率达52.65%。三是工程规划体系日益完善，2003年，国务院批准发布了《全国湿地保护工程规划（2002—2030）》，陆续实施了三个五年期实施规划，中央政府累计投入198亿元，实施了4100多个工程项目，带动地方共同开展湿地生态保护修复。四是调查监测体系初步形成，中国是全球首个完成三次全国湿地资源调查的国家，国土三调正式将湿地列为一级地类。五是对外履约不断深化，中国作为《湿地公约》常委会成员和科技委员会主席，为全球生态治理贡献了中国智慧和中国方案。

记者从会上了解到，《湿地保护法》将于2022年6月1日起施行。这是我国首部专门保护湿地的法律，开启了湿地保护法治化新征程。

吴志民表示，下一步，国家林业和草原局将全方位组织开展普法宣贯培训，增强全社会湿地保护意识，提高各级湿地工作者的履职能力，适时出台配套法规和制度政策，指导地方制修订省级湿地保护条例，动员全社会的力量，多措并举，保护和修复湿地，推动新时代湿地事业高质量发展。

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