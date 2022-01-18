人民网北京1月18日电 （王仁宏）2021年5月，生态环境部开展黄河流域固体废物倾倒排查整治工作，及时消除环境污染隐患，保障黄河流域生态环境安全。根据工作安排，黄河流域“清废行动”拟用2年完成，其中2021年排查整治内蒙古、四川、甘肃、青海、宁夏5省（自治区）。近日，生态环境部公布了2021年黄河流域“清废行动” 工作开展情况。

数据显示，截至2021年11月底，以黄河中上游5省（自治区）24市干流沿岸、渭河甘肃段沿岸和湟水河沿岸为排查范围，克服风雪、低温、疫情等不利因素影响，提前完成了2021年立查立改点位全部完成整治的既定目标。整治过程中，各地累计投入资金2408.4万元，清理各类固废882.6万吨。其中清理混合垃圾堆放点位39个，清理量4.1万吨；建筑垃圾堆放点位171个，清理量84.2万吨；其他固废堆放点位115个，清理量46.7万吨；生活垃圾堆放点位92个，清理量12.3万吨；一般工业固体废物堆放点位42个，清理量735.3万吨。通过清理整治，发现并清理历史遗留煤矸石、尾渣27.7万吨，整治危险废物2.1万吨，有效防范了黄河中上游沿线生态环境安全风险。

内蒙古、四川、甘肃、青海、宁夏5省（自治区）固废点位数量和类型。（来源：生态环境部）

据悉，黄河流域“清废行动”工作，充分利用无人机和卫星遥感影像，并结合群众信访举报线索，延用长江经济带“清废行动”的“遥感排查-分批交办-地方整改-专家帮扶-遥感再看”工作模式，推动非现场监管执法，提高执法效能。

2022年生态环境部将定期开展“遥感再看”，扎实推进整改成效，防止问题反弹回潮。同时，将聚焦突出问题，举一反三，为有序推进陕西、山西、河南、山东4省“清废行动”顺利开展提供坚强保障。

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