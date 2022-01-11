人民网北京1月11日电 （王仁宏）近日，经国务院审议批复，国家发展改革委等21个部门近日联合印发《“十四五”公共服务规划》（以下简称《规划》）。《规划》明确了住有所居领域的公共服务项目，其中基本公共服务包括公租房、棚户区改造、农村危房改造，普惠性非基本公共服务包括保障性租赁住房、共有产权住房、城镇老旧小区改造和住房公积金。

住房和城乡建设部住房保障司负责人潘伟在国新办举行的新闻发布会上表示，近年来，住房和城乡建设部会同相关部门认真落实党中央、国务院决策部署，不断提升住有所居领域公共服务供给保障能力，切实增强困难群众的获得感、幸福感、安全感。

一是加快完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。以人口流入多、房价高的城市为重点，加快发展保障性租赁住房，40个重点城市2021年筹集93.6万套（间），预计可帮助200多万新市民、青年人等缓解住房困难。同时，做好公租房保障工作，城镇低保、低收入住房困难家庭基本实现应保尽保；因地制宜发展共有产权住房；稳定推进棚户区改造。

二是全面推进城镇老旧小区改造。大力改造提升2000年底前建成的城镇老旧小区，加快改善居民居住条件。2019-2021年，全国累计新开工改造城镇老旧小区11.4万个、惠及居民2000多万户。各地着力改造提升水电路气信等基础设施，积极加装电梯、配建停车场（库）等，结合改造发展养老、托育、助餐等服务。

三是持续做好农村低收入群体等重点对象住房安全保障工作。全面实施脱贫攻坚农村危房改造以来，全国790万户、2568万贫困群众的危房得到改造；同步支持了1075万户农村低保户、分散供养特困人员、贫困残疾人家庭等贫困群体改造危房；2341.6万户建档立卡贫困户实现住房安全有保障。

四是发挥住房公积金制度重要作用，提高城镇居民居住水平。截至去年底，全国住房公积金实缴人数超过1.5亿人，累计支持2200多万人提取用于租房，发放贷款帮助6000多万人购房。相继建成全国统一的住房公积金监管服务平台、转移接续平台和住房公积金小程序，为缴存人提供高效便捷的服务。

潘伟表示，下一步，住房和城乡建设部将按照党中央、国务院决策部署，继续在提升住有所居领域公共服务保障水平方面，将重点做好以下工作：

一是加大金融、土地、公共服务等政策支持力度，扩大保障性租赁住房供给。“十四五”期间，40个重点城市初步计划新增650万套（间），预计可帮助1300万新市民、青年人等缓解住房困难。同时，继续做好公租房保障，因地制宜发展共有产权住房，稳步推进棚户区改造。

二是针对城镇老旧小区居民的住房改善需求，创新金融支持方式，落实闲置土地利用、存量房屋用途调整等政策，加快形成推进城镇老旧小区改造的政策机制。“十四五”期间，将基本完成2000年底前建成的、约21.9万个城镇老旧小区的改造任务。

三是持续推进农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，精准识别保障对象，持续跟踪住房安全保障情况，及时发现安全隐患，及时纳入保障范围。对符合条件的农村低收入群体等重点对象住房安全做到应保尽保。

四是多种手段扩大住房公积金制度覆盖范围，让更多就业群体享受住房公积金服务；优化使用政策，支持缴存人租购并举，解决基本住房问题；提升服务标准化、规范化、便利化水平，推动建设智慧住房公积金。

(责编：王仁宏、吕骞)