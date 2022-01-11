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水利部组织确定13省份地下水管控指标 取用水量较2019年减小约28亿立方米

2022年01月11日09:31 | 来源：人民网
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人民网北京1月11日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，水利部印发江苏、浙江、广东等省地下水管控指标审查意见。截至2021年底，水利部已审查通过13个省份的地下水管控指标成果并印发了审查意见，其中6个省份的管控指标已经省级人民政府批准印发实施。

地下水管控指标是强化水资源刚性约束，加强地下水管理与保护的关键基础性工作，是落实《地下水管理条例》，推动新阶段水利高质量发展的重要任务。管控指标包括地下水取用水量、地下水水位两项控制指标和地下水取用水计量率、地下水监测井密度、灌溉用机井密度三项管理指标。

2020年2月，水利部全面启动地下水管控指标确定工作。2020年底，31个省份全部完成并提交地下水管控指标确定成果报告。2021年，水利部组织开展各省份地下水管控指标成果的流域复核和技术审查。截至2021年底，除甘肃、青海、新疆外，其余28个省份成果均已完成流域复核。水利部组织对黑龙江等16个省份成果开展技术审查，其中黑龙江、江苏、浙江、江西、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、宁夏13个省份通过技术审查，黑龙江、江苏、湖南、广西、重庆、贵州6个省份的管控指标已经省级人民政府批准印发实施。

通过审查的13个省份的地下水取用水量控制指标共计200亿立方米，较现状水平年（2019年）开采量减小约28亿立方米，其中平原区137亿立方米，占平原区可开采量的37%。对地下水超采区，以浅层地下水采补平衡、深层地下水全面禁采为目标，划定了地下水水位控制指标；对区域内的海水入侵区、盐碱化易发区等重点防护区，确定了地下水水位控制指标。对非超采区，结合区域水位动态变化特点，提出了平原区和部分山丘区的地下水水位控制指标。13个省份还明确了2025年10万立方米以上取用水户在线计量、1万立方米以上取水口计量设施配备、规模以上农用灌溉机井计量设施配备、每1000平方公里的监测井密度等目标要求。

下一步，水利部将全面贯彻落实《地下水管理条例》，继续推动地下水管控指标确定工作，不断提升地下水管理水平。

(责编：王仁宏、高雷)

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