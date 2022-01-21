人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

《专利和商标审查“十四五”规划》发布：引导申请数量理性增长

2022年01月21日09:05 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月21日电 （记者赵竹青）中国国家知识产权局官网20日公布了《专利和商标审查“十四五”规划》（以下简称《规划》）全文。《规划》将“申请数量理性增长，申请质量持续向好”作为四大发展目标之一着重提出。

《规划》明确，到2025年，专利和商标审查工作要更加快速有效地回应新领域新业态的发展需求，有效发挥对申请数量理性增长的引导作用，更加突出对创新的促进作用。具体包括：申请数量理性增长，申请质量持续向好；审查质量稳步提升，审查效率不断提高；审查服务更加优化，基础保障不断夯实；审查业务国际合作不断深化。

其中，“理性增长”指的是，专利申请数量与国民经济增长及科技研发投入更加协调，商标申请数量与经济发展水平、市场主体增幅增速、商业活动实际需要更加匹配。同时，不以保护创新为目的的非正常专利申请及不以使用为目的的恶意商标注册申请行为得到有效遏制。

《规划》对“十四五”期间的专利和商标审查工作提出了11个预期性指标。其中最受关注的发明专利审查周期将进一步提升，从2020年的20个月，提升至的2025年的15个月；发明专利审查结案准确率也将进一步提升，从2020年的92.2%，提升至2025年的95%。同时，一般情形商标注册周期将从8个月缩短至7个月，商标转让、变更、续展、异议、驳回等周期也进一步缩短，审查合格率将从95%提升至97%。

同时，《规划》提出，审查业务国际合作不断深化，中国参与国际专利和商标审查规则制定的能力不断提升，在全球专利和商标审查体系建设中发挥更重要的作用；深化与共建“一带一路”沿线国家和地区的专利审查合作，促进专利检索报告和审查结果等在世界其他审查机构共享和利用。

据了解，《专利和商标审查“十四五”规划》共设置七方面主要任务，另六项任务分别是持续完善审查制度、稳步提升审查质量、继续提高审查效率、协同推进申请质量提升、提升审查组织机构运行效能、深化审查“放管服”改革。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
《专利和商标审查“十四五”规划》发布：引导申请数量理性增长
　　人民网北京1月21日电 （记者赵竹青）中国国家知识产权局官网20日公布了《专利和商标审查“十四五”规划》（以下简称《规划》）全文。《规划》将“申请数量理性增长，申请质量持续向好”作为四大发展目标之一着重提出。…
夯实“三农”压舱石 开启农业新篇章
　　新年伊始，国新办举办了经济主题系列新闻发布会，发布了2021年主要经济数据，介绍了2022年的工作部署，并就社会各界关心的话题进行回应。对此，人民网推出了“聚焦国新办经济主题发布会系列报道”，进一步把握经济发展规律、坚定信心、走向未来，寻找稳中向好的中国经济“密码”。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部