人民网北京1月21日电 （记者赵竹青）中国国家知识产权局官网20日公布了《专利和商标审查“十四五”规划》（以下简称《规划》）全文。《规划》将“申请数量理性增长，申请质量持续向好”作为四大发展目标之一着重提出。

《规划》明确，到2025年，专利和商标审查工作要更加快速有效地回应新领域新业态的发展需求，有效发挥对申请数量理性增长的引导作用，更加突出对创新的促进作用。具体包括：申请数量理性增长，申请质量持续向好；审查质量稳步提升，审查效率不断提高；审查服务更加优化，基础保障不断夯实；审查业务国际合作不断深化。

其中，“理性增长”指的是，专利申请数量与国民经济增长及科技研发投入更加协调，商标申请数量与经济发展水平、市场主体增幅增速、商业活动实际需要更加匹配。同时，不以保护创新为目的的非正常专利申请及不以使用为目的的恶意商标注册申请行为得到有效遏制。

《规划》对“十四五”期间的专利和商标审查工作提出了11个预期性指标。其中最受关注的发明专利审查周期将进一步提升，从2020年的20个月，提升至的2025年的15个月；发明专利审查结案准确率也将进一步提升，从2020年的92.2%，提升至2025年的95%。同时，一般情形商标注册周期将从8个月缩短至7个月，商标转让、变更、续展、异议、驳回等周期也进一步缩短，审查合格率将从95%提升至97%。

同时，《规划》提出，审查业务国际合作不断深化，中国参与国际专利和商标审查规则制定的能力不断提升，在全球专利和商标审查体系建设中发挥更重要的作用；深化与共建“一带一路”沿线国家和地区的专利审查合作，促进专利检索报告和审查结果等在世界其他审查机构共享和利用。

据了解，《专利和商标审查“十四五”规划》共设置七方面主要任务，另六项任务分别是持续完善审查制度、稳步提升审查质量、继续提高审查效率、协同推进申请质量提升、提升审查组织机构运行效能、深化审查“放管服”改革。

(责编：赵竹青、吕骞)