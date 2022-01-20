人民网北京1月20日电 （王仁宏）“截至2020年年底，央企中已有近半数进入生态环保产业，多数省市已成立省级环保平台公司。” 近日，生态环境部科技与财务司一级调研员吕奔在中国环境保护产业协会举办的座谈会上透露，近年来，随着以环境质量改善为核心目标的提出和实施，以及综合治理推进，生态环保产业集约化发展势头增强，产业集中度不断提升，推动形成了一批大型骨干企业集团。

吕奔介绍，近期，随着央企国企大举进入环保领域，行业整合加速。“具有较强资金实力、综合能力和创新能力的企业成为行业主力。同质化竞争严重、缺乏核心技术和创新能力弱的企业逐步被淘汰。”

据中国环境保护产业协会会长郭承站介绍，目前，我国环保产业已形成了以专业和兼业从事环保产业的央企为主的行业中坚力量，一批大型国有环保集团、上市环保公司等为代表的骨干企业，以及大量以科技型民营环保企业为代表的行业创新力量。

“仅2021年，全行业新增19家上市公司，A股上市环保公司总数近180家，55家中国环境保护产业协会会员企业入选第三批国家专精特新'小巨人'名单。截至目前，全国环保产业从业人员超过300万人，较2011年增长近2.5倍，占全国各行业就业人员总数的0.43%，比2011年提高0.31个百分点。”郭承站说。

不过，从实际情况看，我国环保企业数量多、规模普遍较小、竞争力较弱，生态环保产业仍以中小微企业为主。

根据中国环境保护产业协会调查结果显示，2020年，在参与调查的15000多家重点企业中，大型企业占比仅3.1%，中型企业占比24%，小微型企业占比约73%。中小环保企业数量在从业单位中占比超过90%。

如何帮助中小环保企业提升产业创新力和竞争力？对此，中国环境保护产业协会副秘书长黄滨辉谈道，专注细分市场、创新能力强、掌握关键核心技术的中小企业是行业创新的重要源泉。引导中小企业“专精特新”发展，提升专业化、精细化、特色化水平，即是生态环保产业结构调整的必然趋势，也是中小环保企业自身发展的内在所需。

黄滨辉表示，下一步，中国环境保护产业协会将联合各级环保产业协会，积极推进《“十四五”促进中小企业发展规划》在生态环保产业的落地实施，建立环保“专精特新”企业的早发现、早培育机制。通过开展创新创业活动和调查、采集研发占比高和发明专利多等信息，主动发现“专精特新”潜力企业；建立产学研协同创新中心，搭建潜力企业与高校院所、大型企业的交流合作桥梁，促进高校院所科研创新成果向潜力企业的转移转化，形成“龙头+孵化”模式，发展大中小企业融通创新。培育中小企业服务机构，建立专家志愿服务队伍，为潜力企业提供技术、信息、融资、人才等全方位服务，扶持企业走上“专精特新” “小巨人” “单项冠军”的发展道路。

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