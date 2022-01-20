记者 李金磊

原标题：2021年居民收入排行榜公布！你一年收入多少？

2021年居民收入榜出炉了。

国家统计局更新公布了31省份2021年居民人均可支配收入数据，其中，上海和北京居民人均可支配收入超过7万元，遥遥领先其他省份。

31省份2021年人均可支配收入。

上海人均可支配收入水平最高

所谓居民可支配收入，指居民可用于最终消费支出和储蓄的总和，即居民可用于自由支配的收入，既包括现金收入，也包括实物收入。

要问全国哪里的居民人均可支配收入水平最高？非“魔都”莫属。

数据显示，上海2021年居民人均可支配收入达到了78027元，逼近8万元大关，雄踞全国第一名。

北京人均可支配收入首超7万

北京仅次于上海，位居全国第二位。2021年北京的居民人均可支配收入首次突破7万元大关。

北京统计局发布的数据显示，2021年，全市居民人均可支配收入75002元，同比增长8.0%。四项收入全面增长：人均工资性收入45675元，同比增长10.2%；人均经营净收入940元，同比增长15.8%；人均财产净收入12460元，同比增长5.7%；人均转移净收入15927元，同比增长3.5%。

北京2021年不仅GDP首次跃上4万亿元新台阶，居民人均可支配收入也跨入7万元门槛。

浙江独属5万元俱乐部

肩负着高质量发展建设共同富裕示范区的浙江，排在上海和北京之后，位居全国第三位。

数据显示，2021年浙江居民人均可支配收入达到57541元，是5万元俱乐部的唯一成员。

从前三甲的居民人均可支配收入水平来看，上海和北京同属7万元俱乐部的成员，6万元俱乐部暂无成员，因此，浙江距离上海、北京尚有一段距离。

广东江苏属4万元俱乐部

第一经济大省广东和第二经济大省江苏，跟天津、福建同属人均可支配收入4万元俱乐部。

数据显示，江苏2021年人均可支配收入为47498元，天津为47449元，广东为44993元，福建为40659元。

也就是说，“苏大强”的人均可支配收入水平比“粤老大”高一些。而且，“苏大强”2021年的位次赶超了天津。

8省份人均可支配收入超全国水平

国家统计局的数据显示，2021年，全国居民人均可支配收入35128元，扣除价格因素后，实际增长8.1%。

跟全国居民人均可支配收入相比，上海、北京、浙江、江苏、天津、广东、福建、山东这8个省份2021年居民人均可支配收入超过了全国水平。

虽然上述地区均在东部地区，但是从增速来看，西部地区居民收入增速更高。国家统计局数据显示，西部地区居民人均可支配收入比上年增长9.4%，增速分别快于东部、中部、东北地区居民0.3、0.2和1.4个百分点，西部地区与其他地区居民收入相对差距进一步缩小。

城乡居民收入相对差距继续缩小

从全国来看，农村居民收入增长快于城镇居民。2021年，农村居民人均可支配收入18931元，实际增长9.7%；城镇居民人均可支配收入47412元，实际增长7.1%。城乡居民收入比值由上年的2.56缩小至2.50，城乡居民收入相对差距继续缩小。

从各省份来看，也普遍呈现农村居民收入增速更高，城乡收入差距缩小的情况。以浙江为例，2021年，城乡收入比1.94，比上年缩小0.02，相当于农村居民收入多增加300元左右，城乡收入比连续9年呈缩小态势，共同富裕三大核心目标之一的缩小城乡差距取得实质性成效。

2021年，你的收入有多少？

(责编：赵竹青、陈键)