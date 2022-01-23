储玮玮

“居家养老护理服务占每年订单的三分之一以上，春节期间，订单量增加了50%。”安徽省皖嫂家政服务有限责任公司总经理王成芳近日接受采访时说，中国养老正从传统观念的“养儿防老”转向靠社会服务实现需求，对推动市场提升消费非常有帮助。

当前，人口老龄化已是中国社会发展的重要趋势。带来挑战的同时，也促进了“银发经济”发展，催生出“朝阳”市场。

该公司培训师吴莉，曾当过医院护士和养老院护理员，2013年进入家政行业。“养老护理行业前景广阔，待遇也在提升。以前在养老院每月工资大概三千多元(人民币，下同)，现在能拿到五六千元。”

生活水平的提高、人均寿命的增加、专业品质的提升是家政行业日趋“紧俏”的重要原因。王成芳介绍说，养老服务市场巨大，随着人们的需求越来越旺盛，价格也会“水涨船高”，收入也较可观。

第七次全国人口普查数据显示，中国60岁及以上人口已达2.64亿。其中，长三角地区的老龄人口比例已超过20%，已进入中度人口老龄化阶段。

大陆广阔的“银发市场”，也吸引了不少台商的“目光”。据合肥市台商协会会长黄宏洲介绍，台商在皖投资创业主要集中在服务业和高科技行业，其中健康养老产业是重要领域之一。

台湾创业青年答允煦2021年在安徽成立了养老顾问咨询公司，将台湾精细化的养老服务体系带到大陆。“数量、质量和心理层面的照护是养老行业发展的三个阶段。”答允煦介绍说，合肥是科创新城，科技优势突出，为智慧养老提供了发展空间。

“智慧养老覆盖面广，从服务、用品到设施都有很多市场亟待开发。”答允煦提到，今年6月，他在台北的康养项目将落地建成，下一步，他计划在安徽启动相关康养项目。

“银发经济”激发了市场活力，也让保险企业有了更多“舞台”。近年来，中国多家保险企业除发布相关保险产品计划外，也已入局康养产业。

“健康、养老等保险业务与康养服务紧密联系，保险行业投资康养项目具有天然优势。”安徽银保监局人身险处处长顾旭之介绍说，多家保险主体正在全国加强养老产业布局，截至目前，养老项目落地多个国内城市，安徽有两个。

“人口老龄化趋势不断加剧，随之而来的是对养老服务、康养产业、养老金融的极大需求。”顾旭之表示，保险业要顺应而为，推动保险主业和医疗、养老、护理、健康管理等多领域的相互融合，构建全方位的综合养老保障体系。

据互联网行业数据发布平台艾媒咨询发布数据显示，2020年，中国银发经济市场规模已达5.4万亿元，年增长率为25.6%，预计2021年达到5.9万亿元。(完)

(责编：王震、初梓瑞)