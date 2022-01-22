人民网北京1月22日电 （记者王连香）1月22日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第6天，全国预计发送旅客2709万人次。其中铁路预计发送旅客580万人次，公路2000万人次，水路40万人次，民航89万人次。全国高速公路预计流量2914.54万辆。

低温雨雪冰冻天气给人民群众出行带来一定影响，交通运输部高度重视，组织全行业干部职工切实做好春运期间交通运输安全保通保畅工作，最大程度避免各类交通运输安全事故，保障人民群众生命财产安全。

北京交通部门在冬奥会及冬残奥会周边重点道路设置备勤点35处，备勤人员500余名，铲冰除雪机械设备300余台套，在延崇高速配备除雪车、水车等设备43台套，较去年同期增加一倍，确保极端天气下道路安全、顺畅。同时，加装积雪结冰系统，实现延崇高速松山大桥桥面温度、湿度自动监测及结冰预警。在西大庄科隧道口、海坨匝道等重点点位加设可移动摄像头，工作人员在手机端即可实时获取重要点位信息，第一时间除雪铲冰，做好道路保障。

山西交通部门启动应急预案，第一时间集中力量组织全体干部职工成立除雪保畅小组，利用路面可变情报板及时发布天气信息，引导司乘人员注意行车安全。集中人力物力将隧道出入口等易滑易结冰路面进行清除，防止路面结冰，切实消除行车隐患，尽一切可能保证隧道安全通畅，为春运护航。

湖北交通部门成立应对极端恶劣天气工作小组，积极加强与气象、交警、公路等部门联系，全面掌握天气预报和相关路况信息，及时通知企业提前做好防范应对，对达不到通行条件的线路及时做好车辆停运和群众解释工作。督促辖区客运企业全面开展隐患排查，检查车辆安全性能和低温雨雪天气防滑设施配备情况，做好提前防范。

国务院联防联控机制春运工作专班提醒，1月22日至24日中东部地区雨雪天气持续，甘肃、宁夏、陕西、山西、河南、湖北等地有中到大雪，建议司乘人员防范雨雪、积雪结冰、低能见度对交通的不利影响，在南方地区的司乘人员需防范降雨和路面湿滑对交通的不利影响。

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