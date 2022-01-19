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水利部部署黄河防凌工作：做好堤防巡查抢险 责任落实到段、到点、到人

2022年01月19日09:44 | 来源：人民网
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人民网北京1月19日电 （王仁宏）据水利部消息，近日，国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持专题会商，视频连线内蒙古自治区水利厅、宁夏回族自治区水利厅和水利部黄河水利委员会，分析研判黄河凌汛形势，安排部署防凌工作。

李国英强调，要锚定“确保人民群众生命财产安全、确保黄河堤防不决口”的目标，从思想、组织、技术、队伍、物资等各方面扎实做好各项防凌准备工作，为营造国泰民安的社会环境贡献水利力量

李国英要求，要滚动分析、加密监测、动态掌握天气、水情、冰情、河情、工情“五情”，密切关注气温变化及趋势、河道径流演进和水库调度运行方式及过程、河道冰盖厚度、河道积冰量及其分布结构、主河槽位置和主流演进路径及阻水建筑物分布、控导工程和干支流堤防工程，有针对性做好防御方案。

要精准预报开河模式、开河时机、开河位置，准确判断是“文开河”、“武开河”或两者组合，开河时机精准到天、开河位置精准到断面，且要有一定预见期，为水工程调度、巡查防守等提供支撑。

要精细调度骨干水库，逐渐压减刘家峡水库出流，不增加宁蒙河段槽蓄水增量和累积冰量，保证河道冰下过流顺畅；逐渐加大万家寨水库出流，避免顶托上游水位，并为开河后调蓄凌汛洪峰腾出库容。

要提前做好冰坝爆破预案，落实相关实施路径和作业方案。

要做好最不利情况下的应急预案，当冰凌洪水严重滞泄可能危及堤防安全时，应及时启用应急分凌区，调控海勃湾水利枢纽直至完全关闭。

要做好堤防巡查抢险，责任落实到段、到点、到人，前置抢险力量、物资、设备。

要做好黄河小北干流防凌，加强监测预报预警，及时撤离滩区群众，防守并确保河势控导工程安全。

(责编：王仁宏、吕骞)

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