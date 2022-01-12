李华林

原标题：新股破发会成为常态吗

随着注册制改革向纵深推进，A股市场新股发行明显提速，与此同时，新股破发也越发常见。尤其是近段时间以来，新股破发接二连三发生，也使投资者中签了弃购现象增多。

新股破发会成为常态吗？专家表示，近期新股破发频现，和询价新规的实施有关，是市场走向成熟的必经阶段。未来随着新股发行定价规则持续优化，破发频率将会趋于稳定，投资者打新、机构发行定价将更趋理性，有助于形成规范有序的资本市场生态。

发行定价偏高是主因

近日，亚虹医药登陆科创板，上市首日报收17.6元，较22.98元/股的发行价跌去逾23%，成为今年首只上市即破发的新股。

亚虹医药并不是个例。自去年以来，新股破发频现，同花顺iFinD统计数据显示，截至1月10日收盘，A股上市首日出现破发的新股达23只，其中，有17只破发集中发生在去年10月之后。

新股缘何频频破发？市场人士认为，询价新规实施，新股定价过高是破发的重要原因。

2021年9月，证监会发布《关于修改〈创业板首次公开发行证券发行与承销特别规定〉的决定》，沪深证券交易所同步完善了科创板、创业板新股发行定价相关业务规则，询价新规出台。

询价新规剑指“机构抱团压价”，主要调整四方面内容：一是将高价剔除比例从“不低于10%”调整为“不超过3%”；二是突破原有“四值孰低”（投资者高剔后报价的中位数、平均数及机构投资者报价中位数、平均数）限制；三是取消新股发行定价与申购时间安排、投资风险特别公告次数挂钩的要求；四是加强询价报价行为监管，明确网下投资者参与询价时规范要求、违规情形和监管措施等。

“新规实施前，新股发行定价设置了‘剔除10%高价’、不超过‘4类数’等限制，为提高报价入围概率，市场上普遍存在着询价机构重入围轻研究、‘抱团压价’的现象。”武汉科技大学金融证券研究所所长董登新表示。

新规对定价规则进行优化，新股整体定价中枢上移，客观上促使部分新股发行定价偏高，引发首日破发现象增多。同花顺iFinD统计数据显示，自询价新规实施以来，新股高价发行更为普遍。2021年10月以来发行价超过50元的新股达26只，占当期发行新股比例的近五分之一；而2021年初至9月末，发行价超过50元的新股占比只有11%。从破发的23只新股看，大多数是估值较高的个股。

“询价新规实施后，机构抱团压低发行价的问题得到改善，新股发行价格趋于合理，上市公司能够通过IPO募集更多资金，实现利益最大化。”川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳表示，但部分投资者尚未适应新规，为成功中签倾向于报较高价格，甚至溢价发行，导致新股上市后容易出现破发现象。

“打新不败”神话破灭

新股破发是否会成为常态？市场判断不一。

陈雳认为，随着市场对询价新规的不断适应，投资者根据公司价值合理报价，新股定价回落至正常区间，新股定价过高有望缓解。

“在注册制改革不断推进的大背景下，新股破发不会是偶发现象，而会不时出现。”南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，不过，未来随着市场定价能力提升，新股博弈将重回新的平衡，新股破发频率可能会降低，而新股是否破发由市场牛熊状态和个股企业质量等因素共同决定。

实际上，新股破发在全球市场很常见。例如，美股新股上市首日破发率超过20%，远高于目前的A股市场。“破发是发行定价趋向市场化的重要表现，也是市场走向成熟的必经阶段。”董登新表示，允许新股发行有一定比例的破发，将使得网下询价机构更加谨慎理性，也能够让新股定价更加均衡，“会破发的市场才是正常市场”将成为更多人的共识。

值得一提的是，“新股不败”神话破灭后，投资者打新热情有所降温，多只股票出现高弃购率。

例如，百济神州此前公布的上市发行结果显示，其网上投资者放弃认购数量为103.25万股，若按公司发行股份数量1.15亿股计算，弃购金额达1.99亿元；禾迈股份公布的上市发行结果也显示，其网上投资者放弃认购数量65.1387万股，放弃认购金额达3.63亿元。

“投资者对新股上市后将较大幅度上涨的预期存在惯性，尚未积极调整预期与投资策略。同时面对多只新股破发的现实，又使得投资者中签较高价格新股后，因担心破发而选择弃购。”陈雳分析。

打新不再是无风险的“躺赢”，部分“炒新者”逐渐退出，一定程度上遏制了市场非理性行为，促进市场健康发展。“并且未来随着对于申购失信行为惩戒机制的建立，高比例弃购现象不会是常态。”田利辉说。

田利辉表示，“无脑打新”时代终将成为过去式，投资者投资新股需转换思路。在注册制改革全面推进的背景下，上市公司的稀缺性必然降低，加之市场化发行定价水平的提升，企业估值最终还是要回归实际价值。投资者打新应保持理性，科学分析研判，聚焦企业基本面。

考验机构定价能力

询价新规下，此前频频出现的企业募资不足现象得以改善。反之，多个企业出现超募。近期，以557.8元/股高价发行的禾迈股份，在超募逾48亿元后，公告表示拟使用最高不超过人民币45亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，引起市场热议。

超募的背后，离不开承销商、保荐人等机构的推动。在企业IPO过程中，承销商、保荐人可以获取相应比例的承销及保荐费用，新上市公司募集的资金越多，承销商、保荐机构获得的利益就越大，往高了定价的动机也就越足。

“一方面上市公司希望募得更多资金，另一方面承销机构也希望赚取更多佣金，双方都倾向于选择较高发行价格，因此在询价阶段高价剔除比例降低后，导致新上市的大量企业出现溢价发行问题，这导致打新率下降、弃购率上升，不利于此后新股的顺利发行。”陈雳建议，未来可以通过继续完善询价环节相关报价机制，进一步推动发行定价市场化发展。

董登新认为，询价机构敢于报高价，发行方敢于以高价发行，最主要还是基于部分投资者对于打新的狂热，这也和IPO市值配售制度有关，“市值配售制度客观上造成饥饿营销，致使一些投资者认为打新可以稳赚不赔。未来可以考虑取缔市值配售，提高打新参与成本，让投资者不再盲目打新，让询价机构和发行方不敢随意高价发行”。

田利辉表示，询价机制应促进专业机构对于新股价值的真实认知，未来需建立合格报价者机制，对于报价符合新股长期均值的定价准确者予以激励，同时落实主体责任，推进专业化建设，进一步提升机构的定价能力。

随着市场化发行定价机制的不断优化，长期来看，定价能力较强的承销商、保荐人将获得更高打新收益，定价能力将成为其重要竞争力之一。专家认为，对于这些中介机构来说，要主动提高自身专业能力，平衡好企业和投资者的利益诉求，提升股票的适销性，以充分挖掘企业价值，更好地服务实体经济发展。

(责编：罗知之、陈键)