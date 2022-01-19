人民网北京1月19日电 （申佳平）据工业和信息化部官网消息，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆近日主持召开节能与新能源汽车产业发展部际联席会议2022年度工作会议，其中提到目前我国已建成充电桩93.6万个、充电站1.4万座、换电站725座，下一步还将加快充换电基础设施建设，破解老旧小区、高速公路“充电难”问题。

会议认为，去年7月中央政治局会议明确要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。部际联席会议各成员单位认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，群策群力、密切配合，采取有效措施，推动新能源汽车产业发展取得积极成效。要坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入实施《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》，加大工作力度，强化统筹协调，完善支持政策，扎扎实实推动新能源汽车产业再上新台阶。

会议指出，当前，新能源汽车呈现市场规模、发展质量“双提升”的良好局面，2021年共销售新能源汽车352.1万辆，同比增长1.6倍，推动汽车产销结束连续3年下降趋势，连续7年位居全球第一，中国品牌国内销售占比达到76%。创新能力明显提升，车载激光雷达、人工智能芯片算力达到国际先进水平。配套环境持续优化，充换电基础设施建设力度进一步加大，建成充电桩93.6万个、充电站1.4万座、换电站725座，同比分别提升193%、90%、356%，设立动力电池回收服务网点超过1万个，培育梯次和再生利用骨干企业45家。

会议强调，2022年是我国新能源汽车乘势而上、加快发展的关键一年，要为扩大消费、稳定工业经济做出新贡献。要落实碳达峰碳中和目标，编制汽车产业绿色发展路线图，尽早研究明确新能源汽车车购税优惠延续等支持政策，完善积分管理要求，稳定市场预期。要统筹补短板锻长板，加快动力电池、操作系统、汽车芯片等关键技术创新和产业化突破，进一步增强产业链稳定性和竞争力。

同时，要用好国内国际两个市场，加快充换电基础设施建设，破解老旧小区、高速公路“充电难”问题，提升公共领域车辆电动化水平，协同推进技术、产品、服务、标准“走出去”。要坚持开源和节流并重，提升关键资源保障能力，健全动力电池回收利用体系，提升回收比例和利用效率。要进一步强化安全监管，完善功能安全、数据安全、网络安全相关标准，压实生产企业主体责任，加快构建系统、科学、规范的安全监管体系，提升新能源汽车本质安全水平，提升扩大消费者的获得感，为产业健康可持续发展打下坚实基础。

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