人民网北京1月19日电 （记者王震）近日，财政部修订出台《事业单位财务规则》（以下简称《规则》），进一步规范事业单位的财务行为，加强事业单位财务管理和监督，提高资金使用效益，保障事业单位健康发展。

财政部有关负责人介绍，《规则》修订遵循“坚持继承创新，突出问题导向”“立足制度定位，保证广泛适用”“结合发展方向，为改革预留空间”的原则，主要做了四方面修订：

一是体现预算管理改革的新精神。明确提出全面实施绩效管理、未纳入预算的收入不得安排支出、实行项目库管理、如实反映依法举借债务情况等要求，对预算调剂作了规定，删除零余额账户用款额度相关内容。

二是体现政府综合财务报告制度的新要求。新增财务报告、决算报告的定义及构成等条款，删除了年度财务报告、财务情况说明书、财务分析的内容相关条款及附件等，增加事业单位实行成本核算的规定。

三是衔接国有资产管理的新要求。与《行政事业性国有资产管理条例》相衔接，增加设置国有资产台账、汇总编制行政事业性国有资产管理情况报告、定期盘点资产、及时办理资产权属登记、利用国有资产对外投资的程序性要求以及货币性资产损失核销的内容等。

四是与政府会计准则制度相衔接。在总则中新增关于会计核算的总体要求，取消“事业基金”和专用基金中的“修购基金”等。

该负责人表示，近年来，我国国有资产管理改革不断深入，新出台的《行政事业性国有资产管理条例》对事业单位的财务管理提出新的要求，与之相衔接，《规则》增加了事业单位应当明确资产使用人和管理人的岗位职责、设置国有资产台账、汇总编制行政事业性国有资产管理情况报告、定期盘点资产、及时办理资产权属登记等要求，增加了利用国有资产对外投资的程序性要求，并规定事业单位对外投资形成的股权纳入经营性国有资产集中统一监管体系，进一步完善开展国有资产共享共用工作有关内容。

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