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市场监管总局：今年要加大认证认可检验检测准入制度改革力度 激发市场活力

2022年01月22日11:37 | 来源：人民网
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人民网北京1月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，1月21日，全国认证认可检验检测工作会议在京召开。会议总结回顾2021年认证认可检验检测工作，部署2022年工作任务。

市场监管总局党组成员、副局长唐军在出席会议时强调，要认真落实全国市场监管工作视频会议部署，充分认识认证认可检验检测工作在新发展阶段大有可为，深入探索“市场化、国际化、专业化、集约化、规范化”的行业发展路子，善于运用突出重点和统筹兼顾相结合的工作方法，推动认证认可检验检测事业高质量发展。

唐军要求，2022年要加大认证认可检验检测准入制度改革力度，激发市场主体活力；紧扣“六稳”“六保”关键环节，深入开展小微企业质量管理体系认证提升、内外贸产品“同线同标同质”推进、绿色产品认证服务“双碳”、质量认证惠民、检验检测认证促进重点产业优化升级等行动，提升服务发展成效；积极应对经济全球化新形势新挑战，提升国际合作互认水平；强化系统协同监管，提升认证检测市场监管能力；强化制度支撑，夯实行业发展基础；抓好能力提升，推进认证认可检验检测队伍建设。

据了解，会上，市场监管总局有关司局负责人介绍了《认证认可检验检测发展“十四五”规划》编制工作情况。来自浙江省、山东省、广东省、重庆市市场监管局有关负责人以及4家从业机构代表作经验交流。

(责编：罗知之、吕骞)

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