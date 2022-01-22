人民网北京1月22日电 （记者乔雪峰）日前，民航局印发了《航空5G机场场面宽带移动通信系统建设应用实施方案》（以下简称《方案》），作为航空5G通信技术在民航应用的第一份具体指南，《方案》明确了民航领域5G AeroMACS发展路径和重点工作，目的是为智慧民航建设奠定重要设施基础。

“这份《方案》的发布，标志着航空5G应用的序幕正式拉开。”民航局空管行业管理办公室副主任陈向阳告诉记者，去年4月民航局发布了《中国民航新一代航空宽带通信技术路线图》（以下简称《路线图》），明确提出以5G为代表的新一代航空宽带通信技术，应用于中国民航的实施路径。按照部署，新一代航空宽带通信技术应用将涉及民航机场、空管、航空器运行的全阶段、全流程，实现民航行业应用“全覆盖”，为实现智慧民航“运行一张网”奠定强大技术基础。

《方案》指出，要落实“十四五”时期“一二三三四”民航总体工作思路，推动民航5G核心技术自主可控和国产化，全面构建民航5G应用生态系统，推动民航数字化转型，为新时代民航强国建设筑牢发展基石。

《方案》要求，要服务国家战略，坚持自主可控，紧抓我国5G发展机遇，发挥自主知识产权技术在民航新型基础设施建设中的引领作用；要坚持以人为本，严守安全底线，不断提升运行效率和服务体验，不断增强人民对民航发展的安全感、幸福感、获得感；要聚力重点突破，推进示范引领，发挥重点项目在示范验证、标准制定等方面的引领和带动作用；要坚持开放融合，增强协同创新，充分激发市场活力，不断增强自主创新和协同创新能力，加快实现新技术与行业运行、服务、管理的深度融合。

陈向阳表示，《方案》面向“十四五”时期，谋划提出了四大类共19项重点任务。为确保各项任务能够落到实地、见到实效，《方案》还按照2022年和2023-2025年两个节点分别提出了阶段性的目标任务，明确了各项任务的责任单位，确保5G AeroMACS建设应用推进工作平稳开展，取得成效，能够为智慧民航建设、为民航高质量发展提供坚实支撑。

那么，《方案》中提出的“航空5G”与移动、联通、电信的5G是什么关系？对此，陈向阳表示，安全是民航的头等大事，民航对技术安全性的要求非常高，因此5G在民航的应用也是根据不同场景，采取了安全类与非安全类通信相结合的方式，这与日常在手机上使用的5G网络并不完全等同。“《方案》中所说的‘航空5G’，它与电信运营商建设部署的5G网络是完全隔离的，不存在共用关系。”

5G这一公共基础设施在民航领域规模化应用推广是否会对民航的安全运行产生影响？陈向阳表示，《方案》主要面向机场空侧场景，用于实现机场飞行区的高效协同运行，采用的核心技术为5G AeroMACS，这项技术有几个重要特征：一是基于民航专用网络，二是使用航空专用频率，三是符合航空安全通信等级要求。“这几个特征就决定了，对它的使用需要严格遵从国际民航组织的有关要求。”

陈向阳表示，具体来讲，频率上要与其他公共业务的频率分开，网络上要与公共网络严格隔离，在基站、终端等设备和承载业务上也要相对独立。“民航任何的技术创新应用都不会以牺牲安全或削弱安全作为代价。通过合理设置新技术的演进路线与实施方案，恰恰可以促进安全、提升安全。”

陈向阳进一步表示，对于新一代航空宽带通信技术的其他应用场景，例如航站楼内旅客使用的公共网络、飞行阶段客舱使用的空中互联网等，民航局积极鼓励5G公共网络的使用以及电信运营商的参与，通过充分发挥各方优势，激发市场活力，来不断融合创新服务内容与方式。只有面向不同应用场景，提供5G公网与专网相结合、安全通信与非安全通信相结合的差异化解决方案，才能让5G真正赋能智慧民航建设，推动民用航空高质量安全发展。

(责编：罗知之、吕骞)