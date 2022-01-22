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市场监管总局：推进企业信用风险分类管理 营造诚实守信、公平竞争的市场环境

2022年01月22日11:37 | 来源：人民网
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人民网北京1月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，1月20日，全国市场监管系统企业信用风险分类管理动员部署视频会议召开。会议要求，要贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革优化营商环境决策部署，在市场监管系统全面推进企业信用风险分类管理，优化监管资源配置，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

市场监管总局党组成员、副局长蒲淳在讲话中指出，要提高政治站位，充分认识到企业信用风险分类管理是贯彻落实党中央、国务院决策部署的有力措施，是优化监管资源配置、提升监管效能的迫切需要，对于进一步激发市场主体活力、提升全社会创造力具有重大深远意义。

蒲淳要求，要依法依规推进企业信用风险分类管理工作，提高监管及时性、精准性、有效性，真正使监管对诚信经营者“无事不扰”、对违法失信者“无处不在”。要准确把握工作方向，推进精准监管、有效监管、智慧监管、公正监管；要注重夯实工作基础，做好指标体系、信息归集、系统建设等基础性工作；要强化分类结果运用，大力实施信用赋能，实现信用监管与市场监管各领域深度融合；要加强风险监测预警，防范化解风险、争取工作主动。

蒲淳强调，要围绕企业信用风险分类管理的工作目标，抓好组织实施，加强协调联动，确保信息安全，鼓励探索创新，扎实做好各项工作，以推动市场监管效能的有效提升、服务经济社会发展的优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

(责编：罗知之、吕骞)

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