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民航局详解智慧民航建设路线图如何落地实施

2022年01月22日11:37 | 来源：人民网
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人民网北京1月22日电 （记者乔雪峰）新一轮科技革命和产业变革，让数字经济、人工智能等新技术、新业态成为促进经济社会发展的强大技术支撑。

“全流程自助、无纸化出行、差异化安检积极推进，空中交通管理的数字化管制服务、机场高级场面引导系统等一批新技术新装备试点应用，智慧民航建设已在行业内外形成广泛共识。”民航局发展计划司副司长包毅告诉记者，在智慧民航建设推进过程中，还存在顶层设计不强、业务重复建设、功能标准不一、旅客体验不够等情况，这些都是智慧民航建设整体推进中需要着力解决的问题。

包毅表示，为进一步指导行业各单位开展智慧民航建设工作，民航局在《新基建实施意见》《五年行动方案》以及《智慧民航自主创新联合行动计划纲要》的基础上，组织编制了《智慧民航建设路线图》（以下简称《路线图》）。从智慧航空运输、产业协同发展、改革创新、科技创新、基础保障等5个方面提出了涵盖航空运输各专业领域的具体任务，重点描绘各专业领域的48个场景视点，进一步理清思路逻辑，明确重点任务方向，让《路线图》成为行业各单位开展智慧民航建设的重要指引，形成系统推进、实现协同发展局面。

包毅指出，为做好后续落地实施，民航局还专门设置了路线图推进工程，提出了研究建立智慧民航建设路线图推进机制，分领域制定年度工作计划，开展智慧民航建设路线图实施与跟踪评价等具体保障措施。

包毅表示，下一步，民航局将积极协调调度，瞄准路线图48个场景视点阶段性目标，加强宣贯，扩大共识，引导行业各运行主体单位主动谋划，大胆探索，积极开展试点示范。做好跨部门跨单位间工作任务协调和督导落实，开展智慧民航建设评价指标框架体系研究等，汇聚各方力量推动智慧民航建设扎实有序推进。

(责编：罗知之、吕骞)

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