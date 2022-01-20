人民网北京1月20日电 （记者杜燕飞）在日前国新办举行的2021年金融统计数据新闻发布会上，“稳”字成为了贯穿会议的主线。金融稳，经济稳。除了货币政策的稳中求进外，提高投资者的金融素养，对行业的健康发展也起着重要作用。

中国社会科学院金融研究所研究员、国家金融与发展实验室副主任彭兴韵此前在接受媒体采访时表示，研究国人金融素养的现状和提升路径，是推动社会大众更好享受金融服务的普惠性和便利性、实现共同富裕发展目标的客观要求，也是促使金融机构产品和服务创新、强化全社会防范和化解金融风险意识的重要保障。

一直以来，为提高公众金融素养，金融部门通过各种方式与途径，加大金融知识宣教力度。

中国人民银行金融消费权益保护局发布的《消费者金融素养调查分析报告（2021）》指出，通过金融教育提升国民金融素养水平，有助于促进普惠金融深入发展，有利于维护金融消费者的长远和根本利益，有益于金融市场健康稳定发展。

“2021年消费者金融素养问卷调查结果显示，全国消费者金融素养指数为66.81，比2019年提高了2.04，这体现出有关单位在金融教育领域通力合作、开拓创新，取得了积极成效。”人民银行副行长刘桂平在2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”吹风会上表示，调查结果也提示了社会公众在基本金融知识方面仍存在不足，例如对分散化投资等概念的理解还不够，容易出现非理性投资行为，需进一步加强公众的金融教育，做好风险提示工作。

随着我国经济社会的快速发展和居民收入水平的大幅提升，公众理财需求日益迫切，对金融知识的重视程度不断提高，加强金融素养教育是大趋势。

“作为加强金融素养的重要补充方式，金融素养教育可以帮助人们在日常生活中更好地认识、创造和管理财富，增强风险意识，并做出合理且有依据的金融决策。”亿欧智库日前发布的《2021年中国财商教育行业发展研究报告》认为，经过20多年的发展，中国财商教育的普及对象和施教主体范围更广，教育形式和内容更丰富多样。2020年的新冠肺炎疫情进一步激发了居民对于财富保值增值的需求，市场规模急速扩张。

中国社会科学院金融与发展实验室发布的《国民财商教育白皮书（2021年）》也认为，金融素养的全面普及，不仅能够满足人们对多元化财富管理的需求，同时也能增强投资者对金融投资风险的防范意识，成为了有效应对风险的重要一环。

“接受良好教育的金融消费者是维护金融稳定的基石，促进全社会整体金融素养和能力提升是经济金融工作水平在更深层次上的体现，也是强化金融消费权益保护的预防性措施。”刘桂平在2021年“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”吹风会上表示，要继续加强金融教育工作统筹协调，借力科技赋能，推动金融教育常态化发展，进一步强化金融风险提示，引导社会公众更加重视金融风险防范，守护好自己的“钱袋子”。

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