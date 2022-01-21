原标题：2021年GDP大变局：广东或超韩国 京沪均破4万亿

继2021年全国经济成绩单公布之后，各省份也陆续交上答卷。在百年变局和世纪疫情的交织背景下，中国经济版图迎来新的变化。

“粤老大”成首个GDP超12万亿省份

在江苏的不断追赶中，广东2021年依然稳坐中国GDP第一省份的宝座。

2021年，广东GDP达12.4万亿元，同比增长8%，成为中国首个GDP突破12万亿元的省份。

12万亿元意味着什么？这是一个富可敌国的水平，根据预测，广东GDP很有可能赶超韩国，跻身世界前十大经济体。

而且，这一年，随着东莞成为GDP过万亿城市，“粤老大”拥有了深圳、广州、佛山、东莞4座万亿之城，数量跟江苏持平了。

“苏大强”GDP首次迈上11万亿元台阶

作为第二经济大省的江苏，正在悄悄地不断缩小跟广东的差距。

2021年，江苏GDP迈上11万亿元新台阶，达到11.63万亿元，增长8.6%，增速快于广东。

数据显示，江苏GDP跟广东的差距2020年为8000亿左右，2021年差距则缩小为7700亿左右。

广东作为第一外贸大省，2021年外贸进出口总额8.27万亿元，同比增长16.7%。而江苏外贸增速力压广东，全年外贸进出口值首破5万亿元，同比增长17.1%。

2022年，广东经济增长预期目标为5.5%左右，江苏为5.5%以上，“粤老大”和“苏大强”的经济角力，精彩继续。

上海、北京双双晋级4万亿GDP之城

2021年，中国迎来了GDP超过4万亿元的城市，而且一下子还是两座，一座是上海，一座是北京。

率先官宣GDP突破4万亿元的是北京，北京2021年GDP达到40269.6亿元，增长8.5%。

随后，上海也宣布2021年GDP突破4万亿元大关，达到4.32万亿元，增长8.1%。

北京GDP正在不断追赶上海，北京GDP在2007年突破万亿元大关后，分别用6年和5年时间突破2万亿元、3万亿元，而突破4万亿元只用了3年时间，闯关速度逐步加快。

在非首都功能疏解和减量发展的背景下，北京2021年GDP增长发力，这主要是医药行业在疫苗生产带动下、电子行业在集成电路需求旺盛带动下贡献突出，带动了经济增长。

在2022年经济增长预期目标方面，北京略为低调，设定为5%以上，上海设定在5.5%左右。

湖北GDP突破5万亿重回第七位

2020年，受到疫情冲击最严重的湖北，GDP下降5.0%，被福建省赶超，排在了全国第八位。

但是2021年，湖北迎来强势复苏重振。数据显示，2021年湖北GDP增长12.9%，总量迈上5万亿元台阶，达到50012.94亿元，排名重回全国第七，湖北经济发展重回主赛道。

其中，武汉2021年GDP增速预计增长12%以上；武汉城市圈经济总量跨越3万亿，位居全国省域城市圈第一位。

经济全面恢复的湖北，2022年设定了7%左右的增长目标，并表示在实际工作中尽可能争取更好的结果。湖北，已经强势归来。

多个省份人均GDP突破1万美元

2021年，还有很多省份GDP站上新的台阶，第三经济大省山东GDP突破8万亿元大关。西部第一经济大省四川GDP突破5万亿，是西部地区首个突破5万亿的省份。海南GDP同比增长11.2%，位列全国第2，两年平均增速位列第1。

从人均GDP来看，多个省份人均GDP突破1万美元大关。其中，安徽预计全省GDP增长8%，总量突破4万亿元，人均生产总值突破1万美元。江西预计GDP增长8.8%，人均GDP突破1万美元。湖南人均GDP突破1万美元，达10675美元。

人均GDP超过1万美元，意味着综合经济实力和社会财富的增加，也代表着人民生活水平稳步提升。

你对哪个省份的经济成绩单印象深刻？(记者 李金磊)

(责编：赵竹青、陈键)