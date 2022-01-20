人民网北京1月20日电 （记者王连香）1月20日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第4天，全国预计发送旅客2536万人次。其中铁路预计发送旅客485万人次，公路1930万人次，水路35万人次，民航86万人次。全国高速公路预计流量2976.08万辆。

交通运输部毫不放松做好春运疫情防控，着力优化出行服务，确保旅客出行健康安全。随着春节假期日益临近，各地交通部门也不断优化春运服务，提升旅客出行体验。

四川交通部门围绕“交通+旅游”融合发展，在“天府通办”APP基础上打造了“天府畅行”出行服务，它将助力“天府通办”从“办理类服务”进阶到“生活化服务”，司乘人员可借助该服务平台，解决出行路上遇到的难题。其中，“客运出行”场景为旅客提供了安全可靠的官方道路客运查询和购票渠道，覆盖全省近200家三级及以上客运站线路班线，旅客可享受方便快捷的线上购票服务。

江苏交通部门指导各汽车客运站推出系列暖心服务新举措：组建志愿服务组，为旅客提供引导咨询、秩序维护、应急救援等志愿服务；开展“返乡（岗）惠民行，温暖回家路”惠民服务，一站式解决在通务工人员往返难题；开展“点对点绿色爱心家校通”服务，解决学生出行的健康、安全等问题，同时为接送家长提供“回程免票”优惠。此外，今年首次在“南通市区往返如皋、海安、如东、启东”班线上，推出“暖心末班车”服务，春节七天假期，该四个方向（双向）的当日末班班次实行半价特惠。

山西交通部门指导各服务区加强人员及商品储备，对服务区管理、保安、保洁、经营场所服务人员进行文明用语、文明礼仪再培训，规范服务行为，用心用情做好优质服务。全省在57个服务点开展了“青春志愿行·温暖回家路”行动，围绕春运暖程、疫情防控、关爱帮扶、美好出行等服务内容开展青年志愿者服务春运“暖冬行动”，292名志愿者用优质服务让广大驾乘人员切身体验到旅途的温暖。

广西交通部门组织青年志愿者开展“情满旅途八桂行 交通青年献温暖”学雷锋志愿服务活动。志愿者指导进站乘客有序排队扫描行程码及健康码，帮助老年乘客做好纸质信息登记，帮助乘客运送大件行李至检票口，减轻乘客负担，在候车大厅里，发放个人防疫宣传单，呼吁人们做好防护，安全过年。

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