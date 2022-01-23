本报记者 王 政

“村里通了宽带，等今年4栋客栈和亲水体验区建成，就不用为外来游客上不了网发愁了。”看着山头上矗立的基站，贵州省黔东南苗族侗族自治州天柱县共和村党支部书记、村委会主任唐安厚欣慰地说。

共和村是我国最后一批开通宽带的行政村之一。工业和信息化部日前宣布，经过对农村及偏远地区51.2万个村级单位（包括行政村、林场、牧区嘎查及兵团连队等）全面核实，截至2021年11月底，我国现有行政村已实现“村村通宽带”，为全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化提供坚实网络支撑。

农村及偏远地区网络覆盖水平显著提升。自2015年10月完善中央资金引导、地方协调支持、企业主体推进的电信普遍服务机制以来，工信部、财政部累计部署7批电信普遍服务建设任务，中央财政累计拨付补助资金超过220亿元，支持全国13万个行政村光纤网络建设、6万个农村4G基站建设。截至2021年11月底，我国现有行政村通宽带比例从2015年底的不足70%提升至100%。

农村地区用网成本大幅降低。基础电信企业持续给予农村脱贫户基础通信服务资费折扣，惠及脱贫户超过2800万户，累计让利超过88亿元。广大农村地区用户每月只需30元至40元，即可享受个人手机、固定宽带和网络电视套餐包。截至目前，农村互联网普及率达59.2%，较“十三五”初期翻了一番。

农村通信网络赋能效应充分彰显。截至目前，全国中小学校（含教学点）实现100%宽带通达，远程医疗覆盖所有脱贫县，优质基础教育医疗资源加速向农村拓展。全国农村网络零售额从2015年的3530亿元增长到2020年的1.79万亿元。社会服务进村入户，农村电商、直播带货蓬勃兴起，乡村旅游、智慧农业快速发展。

《 人民日报 》（ 2022年01月23日 01 版）

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