人民网北京1月27日电 （记者李栋）近日，记者从农业农村部获悉，2021年，我国主要农产品监测合格率97.6%，农产品质量安全形势持续向好，为全面推进乡村振兴实现良好开局提供了有力支撑。

据农业农村部相关负责人介绍，2021年，我国实施农业品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产提升行动，农产品质量安全监测总体合格率97.6%，新认证绿色、有机、地理标志农产品2.6万个，实施地理标志农产品保护工程，实现产值1658亿元。

“2022年，我们要围绕‘守底线’，继续实施食用农产品‘治违禁 控药残 促提升’三年行动，着力解决突出问题。”相关负责人表示，各级部门要强化绩效考核，推进乡镇网格化管理和承诺达标合格证制度，持续压实地方政府、监管部门和生产主体三方责任。

在实施农业标准化提升计划方面，继续推进农产品“三品一标”发展。“我们将围绕强支撑，持续加强监测评估和追溯管理等工作，加快推进信息化监管、农安信用、制度机制构建等新举措。”该负责人表示。

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