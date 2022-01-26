人民网北京1月26日电 （记者许维娜）近期，国家发展改革委牵头，会同商务部、广东省、深圳市等研究制定《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》（以下简称《特别措施》），并于今天正式对外公布。

26日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会，国家发展改革委体改司副司长蒋毅在会上表示，《特别措施》涉及部门多、波及面广，推动落实是一项庞大的系统工程，国家发展改革委将持续完善配套保障，主要通过建立健全工作机制来确保各项措施落地见效。

蒋毅表示，首先是要建立工作机制。国家发展改革委将持续密切关注每一条特别措施实施中的进展成效和存在问题，会同商务部等有关部门加强统筹协调和指导推动，各部门与深圳市加强上下联动，重要情况及时向党中央、国务院报告。持续督促落实和跟踪问效，及时协调解决有关问题，确保《特别措施》按照党中央、国务院要求扎实落地。

其次是压实地方责任。请广东省积极为各项特别措施落地创造条件，加强与国家对口部门沟通衔接，在省级事权范围内给予深圳充分支持。深圳市要切实承担起主体责任，周密安排部署，积极组织推动，做好具体实施工作，确保取得实效。针对部分突破性较强的措施，需要加大放权力度和协调支持力度，为措施落地营造良好条件。

最后是抓住关键环节。主要有以下四个方面。一是抓住重点措施。对于一些综合性强、突破难度大、战略意义高的措施，重点谋划、高位推动。二是抓住产业链协同。加强顶层设计和不同措施之间的产业链协同。三是抓住政策配套。对特别措施中明确提出要制定配套政策的，深圳市加快完善制度供给、发挥集成创新效能。四是抓住龙头企业。每条措施都明确承接落地的具体重点企业，由有关部门和深圳市做好配套服务，加快形成产业集聚和品牌效应。

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