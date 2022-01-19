林丽鹂 蒋雯菁

儿童消费市场加速细分，共享儿童玩具车这种新型消费方式在不少城市流行。图为近日在重庆融创茂购物中心，消费者在扫码取用共享童车。

人民视觉

中央经济工作会议提出，实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。促进消费是扩大内需的重要内容，对加快构建新发展格局意义重大。如今，随着居民收入稳步提高、消费观念逐步改变，人们更加青睐个性化、多元化、特色化的产品和服务。如何顺应消费升级趋势，持续增加优质供给，是促进消费的重要课题。近日，记者走近部分企业和消费者，深入观察当前消费市场的新特点、新动向，进一步探寻促进消费持续增长的新方法、新路径。

——编 者

核心阅读

当前，消费市场运行稳中有升，消费升级趋势明显，不同年龄、不同地区、不同偏好的消费者呈现出日益多元、细分的消费诉求。要更精准地满足不同消费群体的消费需求，促进消费持续恢复

消费需求更加细分

一些消费群体在拉动消费方面作用更加明显

“小到瓜果蔬菜，大到家用电器，我基本上都会在网上买，很多购物软件我都会用”，刚刚退休的广东潮州市湘桥区凤新街道居民雁翎说，“不仅是消费方式变了，更重要的是消费观念变了。”

现在，许多退休老人更加注重追求生活品质。清华大学心理系博士蔡浏阳说：“他们愿意接触新消费渠道，加之经济负担减轻，会产生消费补偿心理，更舍得花钱。”

除了退休老人，还有新手爸妈、小镇青年，消费人群更加细分。随着模仿型、排浪式消费向个性化、多样化消费转变，这些消费人群在拉动消费方面的作用更加明显。

“我最喜欢收集一些动漫人物的手办（收藏性人物模型玩具）。”22岁的广东深圳市南山区居民林宇说。天猫发布的数据显示，手办、潮鞋、电竞、摄影等是95后年轻人中热度较高的爱好。

“买完奶粉、纸尿裤，也给自己挑个流行色号的口红。”黑龙江哈尔滨市居民范岚岚趁着电商平台“年货节”买了不少东西。艾瑞咨询发布的《2020年中国互联网母婴新生代研究报告》显示：90后、95后成为母婴亲子平台的主流用户，占比超65%。除了购买食品服装、日化用品等实物商品，新手爸妈们对幼儿游戏、专业早教等服务消费的需求也日益增长。

贵州毕节市金沙县桂花乡马坎组的罗怀艳是一名典型的小镇青年，她每个月都要拿40元购买音频分享平台喜马拉雅的有声书，目前累计收听时长已经达到3183小时。有媒体调查显示，小镇青年不仅对性价比高的商品感兴趣，也愿意投入到自我提升的学习中，其中73%的人参加过技能培训课程，43%的人主动购买过付费课程。

“自热小火锅、单人电饭煲……”这是24岁的海南海口市琼山区居民张小雨的购物清单。一人食、单身定制游、半份菜等成为时尚，餐饮、小家电等诸多行业都瞄准潜力巨大的年轻单身群体，不断推出新的产品和服务。

市场供给加快创新

小众化、定制化商品和服务前景看好

“前两天我找老师傅定做了一个手工茶盏，作为送给妈妈的生日礼物。”山西太原市一家新媒体运营公司员工齐齐酷爱小众商品，对她来说，一个工业流水线生产出来的大众化茶盏无法表达自己对母亲特殊的情感，“还是手工定制的产品能实现自己的一些设计想法，也更有质感、韵味。”

时下，我国消费升级趋势越来越明显。过去以单一的性别、年龄、收入等指标对消费人群进行分类的方法已难以精准反映消费者的需求，小众化、定制化消费应运而生，相关企业应瞄准需求变化，不断提升供给能力。

“一般超市里婴幼儿食品都有好几个货架，老年食品却往往只有一两层，种类很少。老年豆粉、老年奶粉……在我看来都差不多。”今年65岁的上海静安区居民杨成知想给自己买点零食，却在超市里找不到适合自己的产品。

专家建议，随着我国人口老龄化程度加深，应针对老年群体进行专门的食品研发，注重提供老年人需要的营养元素，比如膳食纤维、钙、抗氧化剂等。此外，品种应尽量多样化，口味也应更丰富，一些零食如海苔、坚果、蜜饯、肉干等，可以专门针对老年人群进行开发。

“旁边就是儿童游乐场，酒店里面有温泉，这个亲子酒店挺适合带孩子来放松两天。但一个房间一晚上1400多元，有点贵，春节期间房价翻倍，更是消费不起。”北京朝阳区居民张立说。

“几百元的亲子酒店也有，但多数没什么亲子娱乐设施，往往就是房间里放了一顶小帐篷而已。”张立家有两个小孩，出行游玩基本都要订亲子酒店，“虽然近两年亲子酒店多了起来，但适合大众消费的高品质亲子酒店还是比较少。”

近年来，随着生育政策的调整，高性价比的亲子酒店市场潜力巨大。专家建议，亲子酒店的设计应充分考虑孩子好动、好奇等特点，在硬件设施方面注重完善安全保障，在软件服务方面注重推出更符合儿童特点的亲子娱乐活动，从而形成更加完善的亲子综合服务体系。

供需匹配应更精准

瞄准消费细分需求进行供给侧结构性改革

消费细分化的趋势显而易见，但细分市场的商机并不好抓。传统制造业的批量化、标准化生产，传统服务业的大众化、流程化服务，都难以满足消费者日益个性化、多元化的需求。

“当前，消费升级是主流，消费细分是常态。老百姓对于产品和服务有什么需求，供给侧就要想办法去满足。对于企业来说，认清趋势、抓住机会是关键。”如是金融研究院院长管清友说。

——用户“画像”应更准。

消费数据不具备制造能力，但它知道应该制造什么。无论是全球知名品牌，还是广大中小企业都应有用户思维、互联网思维，才能生产出满足消费升级和消费细分趋势的产品和服务。

中国贸促会研究院副院长赵萍建议，企业应注重利用消费大数据对市场进行细分，从购买频次、消费习惯等维度入手，更精准地描述消费者行为特征，更准确地勾勒消费者“画像”，从而更好地把握市场需求。

——产品特色应更足。

2021年“双11”购物节期间，美的智能小电器在全网销售中赢得了年轻消费人群的青睐，其中00后贡献的销售额达2.9亿元。美的电器相关负责人表示：“智慧多头电磁炉、免手洗智能破壁机等都是我们在了解年轻用户需求之后研发的产品。”

赵萍认为，企业应通过精准研发、精益生产和精准营销来提高对消费需求的满足程度，不仅要善于利用大数据来分析市场，更要优化供应链，提升反应速度，通过及时地开展研发、生产和营销抓住市场机遇。

——服务效率应更高。

以家政服务业为例，一部分消费者不仅需要常规的上门打扫服务，对个人生活空间的舒适性也提出了更高要求。为满足这一市场细分需求，整理、护理、管家等专业家政服务模式已经出现。

要更好满足这些细分需求，离不开行业管理、组织效率的提高。专家建议，服务业要通过云计算、大数据等技术实现供需精准对接，优化内部管理流程，有效提升经营管理效率。

消费者的新需求，就是对行业提出的新要求。当前，个性化、多样化消费成为重要趋势，相关行业企业须沉下心来，敏锐而准确地把握细分需求的种种特征，进行供给侧结构性改革，促进企业自身发展，更好满足人民日益增长的美好生活需要。

《 人民日报 》（ 2022年01月19日 19 版）

(责编：袁勃、牛镛)