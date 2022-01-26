人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

交通部门“点对点”运输保障群众出行安全

2022年01月26日19:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京1月26日电 （记者王连香）1月26日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第10天，全国预计发送旅客2828万人次。其中铁路预计发送旅客620万人次，公路2060万人次，水路45万人次，民航103万人次。全国高速公路预计流量3157.13万辆。

随着春节临近，各地交通部门在毫不放松做好春运疫情防控的同时，抓好不同运输方式间、城乡间的服务衔接，对在春运期间有集中运输需求的，组织“点到点”有序运输，切实保证农民工、学生等群体出行安全顺畅。

四川交通部门为降低在外务工的农民工返乡途中疫情风险，保证平安顺利返乡，采取返乡专车和乡村客运无缝衔接，实现出厂门、上车门、到家门的“点对点、一站式”接送服务，并在返乡后及时为他们做核酸检测，让农民工回家的路更安全。“前段时间有的地方出现疫情，还以为今年回不了家，没想到政府安排专车派工作人员到浙江接我们，还把我们直接送回家，我感到特别开心。”来自四川北川县桂溪镇永利村的农民工尹毕军高兴地说。

江苏交通部门精准对接企业、校园需求，周密部署运输方案、加强疫情分级防控，开展实施“点对点”包车直达服务。在服务企业过程中，实施“一车一策”，制定具体运输方案，精选车辆、驾驶人员，配齐防疫物资，合理规划运输线路，在车辆安检、进出站、人证查验、物品查验等环节开辟绿色通道，同时保持人员间隔，做实做严随车人员、车辆消毒、通风等疫情防控措施，力争用最实措施、最优服务打通民工返乡返岗、学生返家返校“最先和最后一公里”。

新疆交通部门推出春运定制公交服务，可根据乘客需求进行灵活调度，定制运行线路、运行时间、车辆车型、载客人数、停靠站点等。春运期间，定制公交主要针对出行时间、出行起终点相近的团体，制定出发地与火车站、机场、客运站之间的点对点线路。

(责编：王连香、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
交通部门“点对点”运输保障群众出行安全
　　人民网北京1月26日电 （记者王连香）1月26日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第10天，全国预计发送旅客2828万人次。其中铁路预计发送旅客620万人次，公路2060万人次，水路45万人次，民航103万人次。…
率先实现零碳排放 中林集团成首家完成碳中和目标的央企
　　中林集团与重庆市合作建设的重庆市国家储备林项目。受访者供图 人民网北京1月26日电 （记者余璐）近日，中林集团联合北京绿色交易所在京发布的《中林集团绿色高质量发展暨“碳中和”白皮书》（以下简称“白皮书”）显示，2021年，中林集团境内拥有的林地资源共实现年度碳汇量为342万吨二氧化碳当量；整体碳排放量为-3263467吨二氧化碳当量，标志着中林集团已实现零碳排放，率先完成碳中和目标。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部