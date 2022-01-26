人民网北京1月26日电 （记者王连香）1月26日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第10天，全国预计发送旅客2828万人次。其中铁路预计发送旅客620万人次，公路2060万人次，水路45万人次，民航103万人次。全国高速公路预计流量3157.13万辆。

随着春节临近，各地交通部门在毫不放松做好春运疫情防控的同时，抓好不同运输方式间、城乡间的服务衔接，对在春运期间有集中运输需求的，组织“点到点”有序运输，切实保证农民工、学生等群体出行安全顺畅。

四川交通部门为降低在外务工的农民工返乡途中疫情风险，保证平安顺利返乡，采取返乡专车和乡村客运无缝衔接，实现出厂门、上车门、到家门的“点对点、一站式”接送服务，并在返乡后及时为他们做核酸检测，让农民工回家的路更安全。“前段时间有的地方出现疫情，还以为今年回不了家，没想到政府安排专车派工作人员到浙江接我们，还把我们直接送回家，我感到特别开心。”来自四川北川县桂溪镇永利村的农民工尹毕军高兴地说。

江苏交通部门精准对接企业、校园需求，周密部署运输方案、加强疫情分级防控，开展实施“点对点”包车直达服务。在服务企业过程中，实施“一车一策”，制定具体运输方案，精选车辆、驾驶人员，配齐防疫物资，合理规划运输线路，在车辆安检、进出站、人证查验、物品查验等环节开辟绿色通道，同时保持人员间隔，做实做严随车人员、车辆消毒、通风等疫情防控措施，力争用最实措施、最优服务打通民工返乡返岗、学生返家返校“最先和最后一公里”。

新疆交通部门推出春运定制公交服务，可根据乘客需求进行灵活调度，定制运行线路、运行时间、车辆车型、载客人数、停靠站点等。春运期间，定制公交主要针对出行时间、出行起终点相近的团体，制定出发地与火车站、机场、客运站之间的点对点线路。

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